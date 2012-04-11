〔全球油料作物〕油世界下调阿根廷和巴西大豆产量预估

路透汉堡4月10日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,在天候不佳冲击单产后,已将阿根廷2012年大豆产量的预估下调150万吨,并将巴西大豆产量预测调降100万吨.

油世界表示,"在今年南美产量一再下修后,全球的大豆供应变得更加紧俏."

周四时美国大豆价格创下七个月高位,因预期南美大豆收成遭遇旱灾,将使得全球进口需求转向美国.

油世界现预测阿根廷2012年大豆产量为4,500万吨,低于2011年的4,920万吨.巴西大豆产量则为6,550万吨,2011年为7,530万吨.

美国是全球最大的大豆生产国,紧随其后的分别为巴西和阿根廷.

油世界预估,南美产量欠佳的预期意味着2011/12年度的全球大豆产量将降至2.4042亿吨,2010/11年度为2.6576亿吨.

油世界表示,"这将让全球在下一个作物年度的上半年更加倚赖美国大豆和产品."

油世界称,南美收成不佳将进而意谓着美国需要更有利的天气及高于均值的单产,才能达到全球的需求.(完)