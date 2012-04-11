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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 09:34 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦期货下滑,受宏观经济疑虑拖累

路透悉尼4月11日电---美国小麦期货周三在亚洲盘初下跌,交易商寻求抑制风险资产曝险部位,尽管美国农业部数据出乎市场意外.

芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期约WK2波幅最大,下跌0.64%,至每蒲式耳621 3/4美元,此前美国农业部预估库存下滑,市场并传出利空消息.

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