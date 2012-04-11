〔亚洲经济〕收入差距持续扩大对亚洲成长构成威胁-ADB

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透马尼拉4月11日电---亚洲开发银行(ADB)称,近年来亚洲发展中国家的快速成长已导致贫富差距持续扩大,可能损及亚洲地区的经济增长和稳定,但各国政府能够通过调整支出重点来加以解决.
亚行周三称,亚洲地区应加大在教育和医疗领域的支出,创造优质就业机会,并投资于基础设施,以降低发达地区和落后农村地区之间的差距,从而防止社会问题滋生蔓延,社会问题恐将导致低效率的民粹主义政策.
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。