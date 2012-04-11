〔亚洲经济〕收入差距持续扩大对亚洲成长构成威胁-ADB

路透马尼拉4月11日电---亚洲开发银行(ADB)称,近年来亚洲发展中国家的快速成长已导致贫富差距持续扩大,可能损及亚洲地区的经济增长和稳定,但各国政府能够通过调整支出重点来加以解决.

亚行周三称,亚洲地区应加大在教育和医疗领域的支出,创造优质就业机会,并投资于基础设施,以降低发达地区和落后农村地区之间的差距,从而防止社会问题滋生蔓延,社会问题恐将导致低效率的民粹主义政策.