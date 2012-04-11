《美国个股焦点》谷歌财报将为佩奇回任周年打分,关注手机广告收入

记者 Alexei Oreskovic 编译 张明钧

路透旧金山4月10日电---谷歌(GOOG.O)的广告费率将受到格外密切的关注,因华尔街在思量可上网智能手机日渐普及,到底是帮助还是阻碍了推动谷歌获利的搜索引擎业务.

谷歌将在周四收盘后公布第一季财报,这也将标志着首席执行官(CEO)佩奇(Larry Page)重掌大权一周年.

大环境在不断转变,行动通讯产品和社交网络服务持续竞相争取客户,佩奇也随之积极地重新定位谷歌业务.对于像谷歌这样的公司,站在最新科技潮流尖端并吸引用户注意力至为重要.

"佩奇动作不断,我认为有很多讨论将放在公司未来策略上."Destination财富管理公司基金经理Michael Yoshikami表示.

"在这个领域中,形势变化迅速,如果出了差错,五到十年后...就会被淘汰."

谷歌上季财报罕见地未达到分析师的获利及营收预估,令华尔街大感震惊,其股价随之骤跌逾9%.

让投资人尤为惊讶的是,谷歌平均每次点击成本(cost-per-click, CPC)、也就是行销人士为刊登搜寻广告支付的费用意外下滑,令人担心原因出在手机搜索广告的成本更低.

谷歌提出如广告格式修改等诸多理由来解释CPC下滑,而许多分析师预期第一季CPC还将再次下降.不过投资人将会观察手机搜索广告费率的整体走向.

"若他们公布的手机CPC数据自2011年显着升高,则股价可能窜升,因这意味着就算本季财报符合预期,全年的数字仍可能增长."B. Riley & Co.分析师Sameet Sinha表示.

在此同时,部分分析师及投资人提到,只要手机广告与桌上型个人电脑搜索广告相比,仍处于次要地位,谷歌就将获益.

华尔街对于谷歌第一季财报的预估相对保守.接受汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预估,不含支付给合作网站费用的净营收将达81.4亿美元,较上年同期成长25%,但持平于第四季水准.分析师预期经调整后的每股获利(EPS)为9.65美元.

Destination财富管理公司的Yoshikami表示,目前市场对于利多求之若渴,他们的营收及利润率可能必须得达成或超越预估.

"若营收成长但利润率下滑,股价可能面临抛压."他说道.

浏览佩奇在位期间谷歌重大事件及股价走势图表,请点选:(link.reuters.com/xus57s)

**满手现金**

谷歌手中握有充裕的现金亦将成为焦点,此前苹果(AAPL.O)决定派发股息并展开股票回购计画,Facebook则在周一以10亿美元收购广受欢迎的智能手机照片分享程式开发商Instagram.

截至2011年底为止,谷歌帐上的现金及可流通有价证券的总值达446亿美元,据穆迪称,谷歌是美国非金融企业中现金量排第四的公司.

"投资人有权进一步了解,谷歌除了在摩托罗拉移动(Motorola Mobility Inc)身上花费90亿美元以外,将怎么运用手中的现金."Stifel Nicolaus分析师Jordan Rohan表示.谷歌去年宣布以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N),而摩托罗拉移动帐上现金部位约为34.5亿美元.

谷歌周二股价收盘报626.86美元,较佩奇2011年4月初接任执行长时上涨5.7%,而同期Nasdaq综合股价指数涨幅约为7%.

谷歌在2011年积极招聘,员工总数从约2.44万人激增至超过3.2万人,但其招聘速度看来正在放缓.根据Bernstein Research分析师Carlos Kirjner公布的报告,谷歌第一季的招聘活动已较2011年末几个月出现"实质性减速".

Kirjner指出,招聘活动放缓可能意味着,谷歌经收购摩托罗拉移动调整后的利润率将较上年同期持稳或小幅增长.

Robert W. Baird & Co分析师Colin Sebastian亦预期,该公司利润率将在年底前回稳,但他称佩奇的长期押注倾向意味着公司整体支出仍难以预测.而这也说明投资人可能需要耐心等待佩奇的押注开花结果.

"考量他所做的多数决策都与公司长期发展有关,我认为华尔街还在琢磨要给他的表现打多少分."Sebastian表示.(完)