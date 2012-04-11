〔美国个股〕大股东Starboard致函AOL称,出售专利仍不足以改善营运

路透4月10日电---美国线上(AOL)AOL.N以10亿美元将多数专利卖给微软(MSFT.O),但大股东对冲基金Starboard Value并不满意,己向监管当局申告,将提名三个人选进入AOL董事会.

在周二公布的一封信函内容中,Starboard向董事会表示,虽然乐见专利出售案,但这并未解决AOL"营运表现不佳"的严重疑虑.

Starboard Value在2月时表示,有意提名五人进入AOL董事会.

Starboard Value拥有AOL的5.3%股权,是最大股东之一,先前极力鼓吹大幅整顿AOL.它希望AOL采行的改革之一就是拍卖专利.

AOL周一表示,以10亿美元将多数专利卖给微软,并称会将"一大部分"所得发放给股东.[ID:nST0450476]

Starboard表示,AOL应该把全部出售所得还给股东.

"我们仍然忧心,股东资本将继续用于考虑不周详的收购案及投资于亏钱计画,"信函内容指出.

AOL周一宣布出售专利消息后,股价飙涨逾40%,周二收跌6%,至24.82美元.(完)