〔美国个股〕大股东Starboard致函AOL称,出售专利仍不足以改善营运

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透4月10日电---美国线上(AOL)AOL.N以10亿美元将多数专利卖给微软(MSFT.O),但大股东对冲基金Starboard Value并不满意,己向监管当局申告,将提名三个人选进入AOL董事会.
在周二公布的一封信函内容中,Starboard向董事会表示,虽然乐见专利出售案,但这并未解决AOL"营运表现不佳"的严重疑虑.
Starboard Value在2月时表示,有意提名五人进入AOL董事会.
Starboard Value拥有AOL的5.3%股权,是最大股东之一,先前极力鼓吹大幅整顿AOL.它希望AOL采行的改革之一就是拍卖专利.
AOL周一表示,以10亿美元将多数专利卖给微软,并称会将"一大部分"所得发放给股东.[ID:nST0450476]
Starboard表示,AOL应该把全部出售所得还给股东.
"我们仍然忧心,股东资本将继续用于考虑不周详的收购案及投资于亏钱计画,"信函内容指出.
AOL周一宣布出售专利消息后,股价飙涨逾40%,周二收跌6%,至24.82美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。