《外汇动态》一个月期美元/韩元NDF接近三个月高点,但留意当局干预

0159GMT---一个月期美元/韩元无本金交割远期外汇(NDF)KRW1MNDFOR=在三个月高点附近盘旋,因北韩(朝鲜)计画发射火箭一事令朝鲜半岛地缘政治情势紧张,且市场气氛偏向避开风险.

交易清淡,韩国金融市场休市,因韩国举行国会选举,但交易员表示,日本及欧洲市场人士在境外市场的需求,支撑NDF行情.

"以选举及北韩因素来看,似乎仍然趋坚,"新加坡一欧系银行交易员称.

但投资人审慎提防韩国外汇当局可能发动抛售干预,传闻隔夜时段在纽约汇市有来自官方的美元/韩元NDF卖盘.

因为政治风险而建立的美元/韩元多头部位,也通常很快就遭到解除.

一个月期美元/韩元NDF上涨0.2%,至盘中高点1,150.0,这也是上日高位及1月18日以来高位.(完)