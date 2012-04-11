《外汇动态》一个月期美元/韩元NDF接近三个月高点,但留意当局干预

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
0159GMT---一个月期美元/韩元无本金交割远期外汇(NDF)KRW1MNDFOR=在三个月高点附近盘旋,因北韩(朝鲜)计画发射火箭一事令朝鲜半岛地缘政治情势紧张,且市场气氛偏向避开风险.
交易清淡,韩国金融市场休市,因韩国举行国会选举,但交易员表示,日本及欧洲市场人士在境外市场的需求,支撑NDF行情.
"以选举及北韩因素来看,似乎仍然趋坚,"新加坡一欧系银行交易员称.
但投资人审慎提防韩国外汇当局可能发动抛售干预,传闻隔夜时段在纽约汇市有来自官方的美元/韩元NDF卖盘.
因为政治风险而建立的美元/韩元多头部位,也通常很快就遭到解除.
一个月期美元/韩元NDF上涨0.2%,至盘中高点1,150.0,这也是上日高位及1月18日以来高位.(完)
--编译 蔡美珍;审校 戴素萍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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