〔专栏节选〕宏达电的命运,台湾的缩影--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月12日出版的当期「老谢开讲」专栏)

在台湾大多数股民心目中的「股王」宏达电率先公布第一季财报，为二Ｏ一二年的超级财报月带来新效应，只是没想到宏达电交出了一张相当不好的成绩单，四月九日宏达电股价开盘即跌停，为台股留下了阴霾。

宏达电去年魅力四射，全年交出营收四五五Ｏ．七九亿元的超级好成绩，税前盈利六九八．五亿元，净利六一九．七六亿元，每股税后纯益（ＥＰＳ）七十三．三二元，这是台湾上市公司史上最高的ＥＰＳ纪录。而宏达电的股价也一度写下一三ＯＯ元天价，将市值推升到新台币一兆六三Ｏ亿元，成为仅次于台积电，超越鸿海的第二大市值企业。

**苹果与三星是宏达电最大敌手**

不过这顶后冠宏达电戴不久，宏达电获利的巅峰出现在去年第三季，净利达一八六．七五亿元，ＥＰＳ单季达二十二．Ｏ三元，但是股价在去年四月就到顶了，宏达电的获利到去年第四季急转直下，股价跌得比业绩还惨，宏达电从天价一三ＯＯ元急跌到四Ｏ三元，一口气跌掉六九％，今年全市场都在看宏达电如何再展锋芒，再创神奇。

不过宏达电率先宣布首季业绩，市场是极度失望的。因为宏达电首季合并营收六七七．九亿元，比去年同期衰退三五％，符合法说会六五Ｏ至七百亿元的区间，不过税后净利只有四十四．六四亿元，比起去年首季的一四八．三三亿元，足足少了七Ｏ％，ＥＰＳ也从十八．三六元掉到五．三五元。看到这张成绩单，野村给予三百元的目标价。

今年宏达电充满了挑战与变数，一方面是宏达电本身寄以厚望的HTC One得到市场很好的评价，有机会延续去年Desire的气势，宏达电去年下半年推出两款高阶机种Sensation XE、Sensation XL勉力挤进国内手机销售前十名，今年One系列肩负重任。

二是宏达电高阶手机今年恐怕必须承受iPhone与三星GALAXY的挑战，iPhone 5看起来会在今年问世，更可怕的对手是三星，GALAXY SⅢ也会在今年推出。三星去年的旗舰机种GALAXY SⅡ在年初推出粉红色新式机种，加上GALAXY Note，让三星智慧型手机在台销售量一举冲破三成，达三Ｏ．四％，让三星打败苹果稳居国内智慧型手机一哥。反观宏达电在国内市占率则从三八％下滑到二八％，宏达电不但在欧洲、北美失手，连台湾的优势也保不住，完全呈现出智慧型手机市场的残酷竞争。但从另一个角度来看，宏达电未来的命运，恐怕也是台湾的缩影。

全世界的产业竞争愈来愈见集中化趋势，当宏达电获利创七年新低的时候，韩国三星却迫不及待预告首季营运成绩，三星四月二十七日才公布业绩，但三星公布的首季财务预测，营收目标将上看四十四～四十六兆韩元，营业利益在五．六至六兆韩元之间，如果以中间值来算五．八兆韩元，约值五十一．二五亿美元，将超过市场预期的五兆韩元，再度写下历史新纪录。三星获利频传捷报，股价也不断写下历史新纪录。

**三星周边产业整合力道强劲**

三星的大跃进，最主要的关键来自手动装置部门。今年首季，三星的智慧型手机出货将达四千四百万支，第二季将超越五千万支大关，三星今年将从GALAXY SⅡ推进到SⅢ，但三星的另一个秘密武器，其实是结合平板电脑与智慧型手机的GALAXY Note热卖，这款以AMOLEO为萤幕，高解析度，比平板电脑更薄、更小，兼具智慧型手机的新机款，让三星业绩一路告捷。

GALAXY Note从去年十月推出以来，销售量已超过五百万台，成为三星赚钱的金鸡，而三星的获利大跃进完全与智慧型手机有关。Ｏ九年三星跨进智慧型手机市场，市占率不过才三％，如今已跨过二Ｏ％门槛，直达二八．二％，今年三星很可能真正打败苹果，成为全球最大智慧型手机大厂，且将加大领先态势。

照这个态势下去，三星的获利将继续保持高度的成长，第二季的营业利益将超过六兆韩元，第三季超过七兆韩元，而过去半年三星的股价从六十七．二万韩元暴升到一三五．一万韩元，足足涨了一倍，三星的市值也推进到一七二Ｏ亿美元，成为亚洲超级大企业。

除了在智慧型手机持续打败群雄外，三星在周边产业的整合也看出力道，最受瞩目的是三星切割赔钱的面板部门。市场传闻今年七月将并ＳＭＤ（SAMSUNG Mobile Display），成为全球最大的面板企业，整合完成的SAMSUNG Display将生产液晶面板及AMOLED，使得产业竞争更激烈。

除了面板整合，三星也指向台湾最强项的ＮＢ与晶圆代工，今年起三星开始冲笔电市占率，去年三星笔电出货一千三百万至一千四百万台，今年要增加三成到一千八百万至一千九百万台，台湾笔电厂将来只能为三星笔电代工。另外，三星从台积电挖角梁孟松受到外界瞩目，显示三星也积极扩展系统晶片业务。

三星的晶圆代工业务快速崛起，全年晶圆代工营收四．七亿美元，年增二Ｏ％，如果计入苹果的十亿美元，三星已可跻身全球第四大晶圆代工厂，排名在台积电、联电、Global Foundry之后，三星来势汹汹，连台积电都不敢掉以轻心。

从三星切入笔电、晶圆代工的动作来看，台湾的压力将渐增。而三星的大战略，其实步步都在压缩台湾产业的生存空间。从大战略看，三星在智慧型手机及平板电脑快速崛起，已成为苹果最大竞争对手。过去苹果很多关键零组件都透过三星代工，未来三星若实施坚壁清野战略，苹果将遭遇艰苦挑战。在这个前提下，鸿海将扮演苹果的忠诚伙伴，这将是鸿海下一个最大战略的机会之所在。

**看出台、韩产业竞争优胜劣败的一面**

从宏达电陷入困难挣扎与调整，三星却快速壮大，台韩的产业竞争看起来台湾是输了，台湾最欠缺的其实就是竞争力。今年首季台股上涨一二．一％，比韩国上涨一Ｏ．六％还出色一些，但若观察韩国前十大市值企业的市值都显着成长，台湾只有台积电、鸿海继续扩张，可以看出台、韩竞争力优胜劣败的一面。

台湾前十大市值企业，最大的台积电今年以来市值增加一八六五．九二亿元，而第二大的鸿海市值增加二八四三．三亿元表现最出色。今年台积电业绩稳健成长，而鸿海入股夏普得到市场高度肯定，市值迅速跃升，但是除了这两大企业外，台湾前十大市值企业，今年以来表现都乏善可陈。像中华电信今年以来市值减少七十一．三六亿元，台塑集团四宝都在前十大市值内，但是台塑化市值减少七十七．一六亿元，南亚维持平盘，台塑及台化小幅增加，而最大两家金控，国泰金与富邦金也都原地踏步。宏达电市值则从一．Ｏ六三兆元滑落到四六四三亿元，是过去一年来市值折损最大的企业，台湾前十大市值企业，只剩下台积电与鸿海能昂首前行。

反观韩国前十大市值企业的市值都显着增加，三星从一一九Ｏ亿美元成长到一七二Ｏ．四亿美元，现代汽车从三八四．六五亿美元成长到四九四．一亿美元，增加了二八．四五％，韩国的汽车、重工、半导体产业都显着向前跨进一大步。