〔专栏节选〕再谈资本利得税--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月12日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

资本利得税的开征日益明朗，从资本形成的角度来看，或许能更全盘了解「资本市场」的内涵。

所有的产业都应该适用一致的税制，才能促使经济均衡发展，并让台湾真正具竞争优势的产业冒出头，而不是独厚特定期间受政府关爱的特定产业。但是过去二十年来，台湾电子业一直享有政府给予的慷慨租税优惠而蓬勃发展，导致整体经济失衡，并形成税收不足的窘境。但至今我们的经济仍过度仰赖已步入成熟的电子产业。

近二十年来，台湾的资本形成多来自资本利得，而非常态性收益。企业偏好切割出部分的业务成立子公司并公开上市，获取一次性的资本利得；但愿意以建立规模更大、更具全球竞争力为目标的企业相对稀少。

子公司挂牌后，母公司出售子公司股票的收益，等于子公司多年的营运获利；例如，若以十倍本益比出售子公司股票，母公司的进帐便等于子公司当年获利的十倍。因此，当年度母公司的获利必定大增，并带动股价上扬。

但这只有短期效果，来年母公司的获利和股价势将无以为继，对子公司的持股比重又降低，结果原本经营得好好的母公司业务，被切割成一小块一小块，整合起来的力量又小于整个集团，在全球产业地位愈来愈无足轻重。

令人讶异的是，台湾刚刚萌芽的生技产业却颇好采用这种财务模式，创造短期获利的程度远高于其他产业。生技业是一个必须专注本业、快速扩大规模经济、追求国际竞争力的产业，规模要大、资本要厚；但生技业过度重视短期资本利得的财务规画，于是创造出一群规模小、不具竞争力的业者，也失去建立规模经济的能力。这就是在没有开征资本利得税的情况下，变相鼓励企业短线操作的行为模式。

当然也有例外，像台积电成立以来，便维持极为简单、专注本业的商业模式，如今台积电不但是全台最大的企业，更是独步全球的晶圆代工领导厂商。再者，鸿海一向是个购并者，而非一路分割业务成立子公司；该公司也一直专注于本业，现在是电子专业代工领域的佼佼者。反之，那些善于玩弄财务工程的企业，规模和影响力日渐式微。

以目前的发展来看，大部分股市投资人似乎都不适用最新的资本利得税，这是个聪明的作法。这倒不是不该对投资人课税，而他们在台股根本没赚到什么钱，政府又如何课得到税？

近三十年来，平均每五年的股市回报率持续下降，目前仅剩下二％，这也是当前台湾散户参与比率处于历史低点的原因。报酬率这么低，部分原因是电子业表现欠佳，另一个原因则是，台湾欠缺具经济规模、专注于建立全球、亚洲，甚至大中国地区营运网络的厂商。台湾需要的是能创造长期营运收入的企业，而非追逐短期资本利得的厂商。这才是开征资本利得税应有的态度。(完)

--整理 张雅菁/杨淑祯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.