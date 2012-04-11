〔台湾财政〕财政部料只针对大户课证所税,是否并入综所税犹待讨论--立委

路透台北4月11日电---台湾证券交易所得税课征方式逐渐明朗.数位立法委员人士周三表示,在不改变证券交易税率前提下,证所税课征对象以"抓大放小"为原则,财政部将以证所税并入综合所得税课税,或是修改最低税负制两案并陈方式,于周四前送交行政院审查.

由于课征证所税将牵涉修法,为争取立法院支持,财政部长刘忆如周二赴立法院拜会财政委员会.与会的立委转述,刘忆如表达公平正义比维持证交税收的稳定更形重要,也就是说,课征证所税已是箭在弦上.

执政的国民党立委赖士葆对路透表示,证所税的课征对象仅针对"大股东、有钱人".刘忆如乐观预估开征后将可望增加约200亿台币的税收.

"我没有理由反对啦,是为了公平正义啊,问题只是课得到还是课不到."他说.

赖士葆并转述刘忆如的说法称,针对境内企业证所税的课征,会在现行的最低税负制或是改采分离课税中则一执行,税率将有机会由现行的10%调整为12%.

至于个人部分,亲民党的立委李桐豪指出,目前多倾向在最低税负制中增列课征上市、柜股票交易所得.而不是将证所税并入并入综合所得税课税.

"财政部应该会以两案并陈的方式,交由行政院讨论."他说.

李桐豪也强调,他有向刘忆如表达应将证所税并入并入综所税课税的立场."若是以最低税负制课征,这只有加税的概念,没有扣减的概念.但课征证所税的目的,不是为了加税啊."

财政部已在周一发布新闻稿称,会针对证所税到底要列在最低税负制、还是以所得税法处理,进行综合评估、明列利弊得失后,于周四提出财政部版本报请行政院核定.

财政部也指出,将自明年度起开征证所税,也就是在2014年5月申报2013年度的证券交易所得.

财政部先前已表示,将在台湾境内没有设立固定营业场所,也没有营业代理人的外资,排除在证所税课征对象以外.

台股近期持续受到证所税是否开征所干扰,表现劣于区域股市.本地时间11:51,大盘加权股价指数.TWII微涨0.18%报7,654.49点.自上月底宣布优先讨论资本利得税以来,波段跌幅逾5%.(完)