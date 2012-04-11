《外汇动态》日本散户投资人加码澳元/日圆,净多仓增至四个月高位

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
0252GMT---东京金融交易所(TFX)资料显示,日本外汇保证金交易散户周二增加澳元/日圆AUDJPY=R多头部位,净多头部位升至近四个月高位1,373亿日圆,为12月21日以来最高.
尽管澳元/日圆周二挫跌1.5%,这类散户投资人仍加码澳元,同时也增加美元/日圆JPY=净多仓至两个月高位1,402亿日圆.
散户投资人在美元/日圆及七种主要货币/日圆的净多头部位合计升至3,746亿日圆,约为三个月来最高.
保证金经纪商Invast Securities主管Hironobu Mikata指出,散户投资人似乎等着找机会逢低买进美元/日圆."最近几天的交投是由新买盘带动,下档也挂了许多买单,"他并称,澳元/日圆的低接买兴更强.(完)
--编译 蔡美珍;审校 李爽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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