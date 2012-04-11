《外汇动态》日本散户投资人加码澳元/日圆,净多仓增至四个月高位

0252GMT---东京金融交易所(TFX)资料显示,日本外汇保证金交易散户周二增加澳元/日圆AUDJPY=R多头部位,净多头部位升至近四个月高位1,373亿日圆,为12月21日以来最高.

尽管澳元/日圆周二挫跌1.5%,这类散户投资人仍加码澳元,同时也增加美元/日圆JPY=净多仓至两个月高位1,402亿日圆.

散户投资人在美元/日圆及七种主要货币/日圆的净多头部位合计升至3,746亿日圆,约为三个月来最高.

保证金经纪商Invast Securities主管Hironobu Mikata指出,散户投资人似乎等着找机会逢低买进美元/日圆."最近几天的交投是由新买盘带动,下档也挂了许多买单,"他并称,澳元/日圆的低接买兴更强.(完)