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亚洲 | 2012年 4月 11日 星期三 11:24 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收低且可能连七日录得跌幅,索尼挫低

路透东京4月11日电---日本股市日经指数周三早盘走低,看来恐将连续第七个交易日录得跌幅,因在全球成长浮现疑虑之际,西班牙及意大利公债收益率(殖利率)上扬,冲击投资人信心.

索尼(Sony)(6758.T)股价大跌5%,至1,506日圆,盘中曾跌至两个月低点1,473日圆.索尼上日表示,上财年净损将创64亿美元新高纪录,比先前预估高出一倍,且为连续第四年亏损.[ID:nSB1479636]

日经指数.N225早盘收跌1%,至9,445.10,盘中触及9,395.24,为2月17日以来盘中新低.

日圆走强,亦打击投资人买兴,主要出口股早盘遭遇沉重卖压.

东证股价指数.TOPX跌1%,至805.00.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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