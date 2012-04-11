〔日本股市〕日经指数早盘收低且可能连七日录得跌幅,索尼挫低

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透东京4月11日电---日本股市日经指数周三早盘走低,看来恐将连续第七个交易日录得跌幅,因在全球成长浮现疑虑之际,西班牙及意大利公债收益率(殖利率)上扬,冲击投资人信心.
索尼(Sony)(6758.T)股价大跌5%,至1,506日圆,盘中曾跌至两个月低点1,473日圆.索尼上日表示,上财年净损将创64亿美元新高纪录,比先前预估高出一倍,且为连续第四年亏损.[ID:nSB1479636]
日经指数.N225早盘收跌1%,至9,445.10,盘中触及9,395.24,为2月17日以来盘中新低.
日圆走强,亦打击投资人买兴,主要出口股早盘遭遇沉重卖压.
东证股价指数.TOPX跌1%,至805.00.(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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