〔台湾债市〕RP利率平稳,无紧缩因子干扰交易商多到期续作

路透台北4月11日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳,今日市场无特殊紧缩因子,整体资金宽松的情况下,交易商以到期续作为主,要找新钱也不难.

资金调度人士表示,周五有101/1R期公债及土地银行金融债交割,金额分别为400亿及21亿台币,明日起将面临资金陆续遭赎回的压力,但在大量到期存单量挹注下,料能抵销部份紧缩力道,RP利率可望持稳.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.

央行周二标售101/1R期公债,得标利率为1.029%.各行业的得标比重方面,银行业为61.75%、证券业28.50%、寿险业5.00%、票券业4.75%.[ID:nST0450914](完)