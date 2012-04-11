〔台湾债市〕RP利率平稳,无紧缩因子干扰交易商多到期续作

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北4月11日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳,今日市场无特殊紧缩因子,整体资金宽松的情况下,交易商以到期续作为主,要找新钱也不难.
资金调度人士表示,周五有101/1R期公债及土地银行金融债交割,金额分别为400亿及21亿台币,明日起将面临资金陆续遭赎回的压力,但在大量到期存单量挹注下,料能抵销部份紧缩力道,RP利率可望持稳.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.
央行周二标售101/1R期公债,得标利率为1.029%.各行业的得标比重方面,银行业为61.75%、证券业28.50%、寿险业5.00%、票券业4.75%.[ID:nST0450914](完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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