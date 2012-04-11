《日本经济焦点》2月机械订单数据意外强劲,但日圆升值带来风险

* 2月机械订单较上月增长4.8%,预估为下滑0.8%

* 3月银行放款较上年同期增加0.8%,2月为成长0.6%

* 重建需求可能支撑资本支出

* 经济处于复苏轨道,日圆升值带来风险

记者 Kaori Kaneko/Leika Kihara 编译 王冠中/田建华/戴素萍

路透东京4月11日电---日本2月核心机械订单意外上扬,强化震灾后重建将提振企业支出和经济复苏的预期,尽管日圆再次走升和积弱不振的海外经济带来风险.

机械订单数据虽带来正面的惊喜,但分析师表示,日本央行可能仍面临放宽政策的压力,尤其是在消费者物价增幅仍不及央行新通胀目标的预期下.日本央行周二决议维持政策不变.

日本2月核心机械订单较上月成长4.8%,优于市场预估中值的下滑0.8%.这项波动颇大的数据为资本支出的领先指标.

政府八个月来首次上修对机械订单的评估,称订单温和增长,此前的评估为数据呈横向整理.

"企业的资本支出显然已开始受到重建相关需求的提振,"农林中金总合研究所经济分析师南武志说.

"尽管出口仍然迟缓,但资本支出和消费者支出的强韧对经济复苏是正面的."

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