〔台湾债市〕五年期101/1R殖利率微幅收低,央行再拉短率令美债利多失色

路透台北4月11日电---台湾五年增额券101/1R发行前交易殖利率周三开低走高,开盘先反应美债价格上涨的利多,不过央行随后又拉高隔拆代收利率,打击多方追价信心,终场殖利率仅以微跌作收.

交易商指出,央行拉抬短率的频率明显增加,多方忌惮后续还有调整空间,不愿贸然进场追价.不过欧债危机烽火再起,令市场对央行最终将升息的预期降低.预料近期债市将在国际局势不稳与央行拉短率的多空因素间震荡.明日101/1R殖利率区间在1.01-1.03%.

"升隔拆对心理面当然会有打击,但目前仅止于追价意愿受影响."一证券商交易员称.

央行今日再度调升隔夜拆款代收利率0.3个基点至0.433%,此为连续第三个交易日调高.自3月底以来,累计调升幅度已达4.1个基点.

美国公债价格周二上涨,指标公债收益率在逾四周来首次跌破2%,因对全球经济增长步伐的忧虑提振了对美国公债的买需.指标10年期公债US10YT=RR价格涨18/32,收益率报1.984%,为3月8日以来最低,而且低于周一尾盘的2.05%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1RA01101R=TWO -0.42 1.0215 1.0180-1.0243 254.0

10 101/5A01105=TWO +0.45 1.2760 1.2725-1.2760 5.5

央行拉抬短率的动作,仍是市场关注的焦点.交易商指出,目前市场的看法分两派,一派认为央行因应油电价调涨对物价的冲击,必须宣示性的拉高短率,还不至于升息.但也有一派认为,通膨升温料让央行提早升息时点,最快第三季甚至第二季底,就会有所动作.

"大家对央行到底会怎么做,心中还是存有疑问的."一票券商交易员说.

他表示,近期债市短券料随着央行拉抬短率的旋律起舞,殖利率震荡幅度也会大一些.至于长券因筹码稳定,必须随着6月底前的每一次标售结果,才能决定殖利率的合理位置.

台湾经济部将于今日稍晚召开电价谘询会讨论电价调整方案,最快可能在5月中下旬实施.台湾电力公司日前已向经济部提出电价上涨方案,其中工业用电涨幅最高在三成以上.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2760

5 101/1 A01101=TWO 1.0211

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)