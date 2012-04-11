〔台湾央行〕共发行4,514亿台币存单,发行余额减少312.5亿

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，受助于基金买入和豆油期货上升
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
路透台北4月11日电---台湾央行周三公布,今日共发行4,514亿台币存单,相较存单到期金额4,826.5亿,存单发行余额减少312.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
15天期 0.87 2,181.0
30天期 0.87 1,989.0
91天期 0.93 234.0
182天期 1.05 110.0
台湾央行此前表示,将从4月2日起至13日,连续两周发行15天期存单,以调整农历年长假以来存单落点不均的问题.利率与30天期存单相同,为0.87%.[ID:nST0447818]
央行上日共发行1,128亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,301.1亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正后周二当日超额准备为负469亿台币,累计超额准备为26亿台币,加计前期1%的超额准备为934亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透芝加哥3月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高，交易商表示，因商品基金的技术性买盘，和以大豆为原料的生物柴油需求上升的前景推高豆油期货。
“市场有大量基金买盘，很多纺织厂仍需要为大量棉花定价，这也提供支撑，”英国贸易行Plexus Cotton风险管理部门总监Peter Egli说。
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。