〔台湾央行〕共发行4,514亿台币存单,发行余额减少312.5亿

路透台北4月11日电---台湾央行周三公布,今日共发行4,514亿台币存单,相较存单到期金额4,826.5亿,存单发行余额减少312.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

15天期 0.87 2,181.0

30天期 0.87 1,989.0

91天期 0.93 234.0

182天期 1.05 110.0

台湾央行此前表示,将从4月2日起至13日,连续两周发行15天期存单,以调整农历年长假以来存单落点不均的问题.利率与30天期存单相同,为0.87%.[ID:nST0447818]

央行上日共发行1,128亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,301.1亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周二当日超额准备为负469亿台币,累计超额准备为26亿台币,加计前期1%的超额准备为934亿台币.(完)