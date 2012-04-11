〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收升,国际美元疲弱及台股收红有撑

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北4月11日电---台币兑美元TWD=TP周三微幅收升0.8分,因国际美元疲弱且台股收红给予支撑,但全球经济成长疑虑不散,交投气氛谨慎,汇价由实质抛补所主导.
交易商表示,受到中国及欧美景气衰退疑虑干扰,近日全球股市疲弱令台股涨幅受限,台币亦缺乏推升动力.不过,全球市场流动性依旧充裕,目前看来只是短期修正,将持续关注美国各大公司业绩报告以寻求市场方向,预估台币短线不脱29.5元上下整理.
"早上(外资)汇入台币小升一些,但力道有限...量还是不大,"一位银行外汇交易人士表示.
台湾股市周三收盘小幅上扬0.21%,至7,656.67点;外资卖超54.47亿台币,已连续五日卖超,累计卖超金额为308.66亿.[ID:nST0510631]
新兴市场中,新加坡元SGD=周三上扬,因有望获得更多资金流入,其他一些新兴亚币亦走强,尽管由于全球经济成长及欧洲忧虑重燃,亚币前景仍黯淡.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.562 29.570 29.515-29.579 29.575 5.84 4.86
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.528 29.524 29.515-29.540 29.540 3.13 2.28
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.025/-0.005
美元/台币六个月期 -0.200/-0.180 -0.180/-0.170
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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