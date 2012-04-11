〔台湾个股〕远东银指薄熙来事件不会影响与重庆银行合作关系

路透台北4月11日电--中国前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪,不过与重庆银行有合作意向的台湾中小型银行--远东商银(2845.TW)周三指出,不会影响双方的合作关系,未来是否相互参股,要视两岸开放速度与参股条件而定.

新华社周二晚间报导,鉴于薄熙来涉嫌严重违纪,中共中央决定停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.此前薄熙来于3月15日不再担任重庆市委书记职务.[ID:nSB8529120]

对于薄熙来事件的影响,远东商银所属的远东集团董事长徐旭东在一场活动后接受访问时称,"对岸政治问题不应该影响,总有人接的."

至于重庆银行是否仍是策略联盟的优先对象,徐旭东则回应,要看双方谈的条件及两岸开放速度.

远东商银自2009年起,连续三年都有并购动作,除了原庆丰银行19家分行外,并并购AIG友邦信用卡业务及ING旗下安智证券(ING Securities),今年仍积极寻找并购标的.

远东银今天收盘上涨1.3%,报11.65台币,台湾加权指数.TWII则是上涨0.21%.(完)