〔台湾个股〕远东银指薄熙来事件不会影响与重庆银行合作关系

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北4月11日电--中国前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪,不过与重庆银行有合作意向的台湾中小型银行--远东商银(2845.TW)周三指出,不会影响双方的合作关系,未来是否相互参股,要视两岸开放速度与参股条件而定.
新华社周二晚间报导,鉴于薄熙来涉嫌严重违纪,中共中央决定停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.此前薄熙来于3月15日不再担任重庆市委书记职务.[ID:nSB8529120]
对于薄熙来事件的影响,远东商银所属的远东集团董事长徐旭东在一场活动后接受访问时称,"对岸政治问题不应该影响,总有人接的."
至于重庆银行是否仍是策略联盟的优先对象,徐旭东则回应,要看双方谈的条件及两岸开放速度.
远东商银自2009年起,连续三年都有并购动作,除了原庆丰银行19家分行外,并并购AIG友邦信用卡业务及ING旗下安智证券(ING Securities),今年仍积极寻找并购标的.
远东银今天收盘上涨1.3%,报11.65台币,台湾加权指数.TWII则是上涨0.21%.(完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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