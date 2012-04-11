〔台湾货币市场〕短率稳中趋升,但曲线后端未同步走高(更新版)

(更新数据)

* 央行连续调高拆代收利率至0.433%

* 短率曲线趋平

* 短票量仍少

记者 高洁如

路透台北4月11日电---台湾银行间短期利率周三稳中带升,央行再度调高了委托银行代收隔拆利率至0.433%,隔拆利率料将再创三年余高位.只不过,央行调控存单数量令市场资金宽裕,一周的拆款高位并未同步走升,殖利率曲线趋平.

台湾央行自3月26日起明显积极调高委托银行代收隔夜资金利率.本周起亦已连续三日调高隔拆利率,自3月26日的0.395%起累计已调高3.8基点.资金调度人士表示,央行逐步调高了隔拆利率的水位,这已逐步拉高银行成本,且压缩银行获利.不过,目前看来短率上扬的倾向尚未扩散到殖利率曲线的后端,后市仍待观察.

"今天资金算宽松,并不缺."一本地银行交易员称.

一周(2-7天)拆款区间在0.43-0.71%,上日区间在0.42-0.71%.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.457%,上日在0.456%;区间在0.34-0.7%,上日在0.337-0.7%.

**短票成交利率平稳**

短票方面,交易商指出,短票的发行量持续在低位,且因资金宽裕,短票的卖相颇佳,利率持续位于低位.

"我相信最近短票都会很好卖,股市表现太差,钱都退出来了."一位大型票券商交易员说.他也表示,周末时短票发行量按往例都会走高,不过由于总体环境景气仍然不好,因此只是例行的走升,并不是暴增.

今日银行间30天短票利率主要成交在0.85%,较短天期成交在0.84%,与上日相同.而台股.TWII周三收高0.21%报7,656.67点,较近期高位8,170点(3月14日)已下跌6.3%.

今日央行存单到期金额4,826.5亿台币,共发行4,514亿,存单发行余额减少312.5亿.[TW/MMTCN]周四存单到期金额为1,645.5亿,周五为5,089.8亿.

拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为负234亿台币;累计超额准备为负208亿台币,加计前期1%的超额准备为700亿台币.

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率平稳,今日市场无特殊紧缩因子,整体资金宽松的情况下,交易商以到期续作为主,要找新钱也不难.

资金调度人士表示,周五有101/1R期公债及土地银行金融债交割,金额分别为400亿及21亿台币,明日起将面临资金陆续遭赎回的压力,但在大量到期存单量挹注下,料能抵销部份紧缩力道,RP利率可望持稳.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.

央行周二标售101/1R期公债,得标利率为1.029%.各行业的得标比重方面,银行业为61.75%、证券业28.50%、寿险业5.00%、票券业4.75%.[ID:nST0450914] (完)