〔台湾经济〕电价未来将随燃料成本逐季检讨,涨价方案将再微调--经济部

路透台北4月11日电---台湾经济部周三表示,为反映燃料成本,未来电价将逐季检讨,在燃料成本上扬时随之调涨,下跌时随之调降.

此外,经济部次长黄重球表示,今日午后召开的"电力及天然气价格谘询会",由于与会委员对台电拟出的草案仍有部分意见,经济部将请台电重新试算,并微调原有方案后,才另行公布.

他举例表示,委员对工业用电的离峰、尖峰调涨幅度,以及民生用电规划于120度内不予调涨的门槛均提出意见,这部分台电都会重新试算后再由经济部决定.

经济部日前表示,在谘询会召开后,能源局将参考委员意见,整理电价合理化方案,再陈报经济部核定.依规定在核定公告日后一个月实施,一般预估最快5月中下旬即可能上路.

经济部周一表示,台湾电力公司提出电价上涨方案,使用高压/特高压电力的工业用电调幅约在二成至三成以上;商业用电涨幅约20%;住宅用电多数平均涨幅在0-10%左右.[ID:nST0450426](完)