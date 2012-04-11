〔台湾经济〕电价未来将随燃料成本逐季检讨,涨价方案将再微调--经济部

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北4月11日电---台湾经济部周三表示,为反映燃料成本,未来电价将逐季检讨,在燃料成本上扬时随之调涨,下跌时随之调降.
此外,经济部次长黄重球表示,今日午后召开的"电力及天然气价格谘询会",由于与会委员对台电拟出的草案仍有部分意见,经济部将请台电重新试算,并微调原有方案后,才另行公布.
他举例表示,委员对工业用电的离峰、尖峰调涨幅度,以及民生用电规划于120度内不予调涨的门槛均提出意见,这部分台电都会重新试算后再由经济部决定.
经济部日前表示,在谘询会召开后,能源局将参考委员意见,整理电价合理化方案,再陈报经济部核定.依规定在核定公告日后一个月实施,一般预估最快5月中下旬即可能上路.
经济部周一表示,台湾电力公司提出电价上涨方案,使用高压/特高压电力的工业用电调幅约在二成至三成以上;商业用电涨幅约20%;住宅用电多数平均涨幅在0-10%左右.[ID:nST0450426](完)
--记者 张雅菁;撰写 林妙容;审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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