《综述》FED褐皮书称美国经济温和成长,但能源成本引发担忧

标题新闻：新西兰央行总裁惠勒称未来利率风险均衡，但最大风险是美国总统特朗普的保护主义
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* FED称制造业回升,汽车业为一亮点
* 用油支出令消费者面临经济压力
* 雇主苦寻合乎资格条件的工人
路透华盛顿4月11日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三指出,美国经济活动在冬季最后几个月继续温和成长,但能源价格持续上涨,开始令全国各地制造商及零售商感到担忧.
"12个联储地区的报告显示,2月中至3月底,经济继续以缓慢及温和的步伐扩张,"FED在最新褐皮书报告称.
FED称,正面迹象包括美国多数地区制造活动增强、招聘稳定、零售业务改善.但也存在着一股忧虑,担心能源成本上升及汽油持续上涨将构成威胁.
"家庭支出短期展望虽令人鼓舞,但数个地区的联系人士表达了对汽油价格不断上涨,可能在未来数月限制非必须消费品支出的担忧."
这份报告是根据4月2日前汇集的资料编制,内容采自12个设有区域联储银行的地区企业联系人士,因此被视为美联储较学术性演说及分析报告之外的真实现况辅助资料.
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* 美联储官员讲话主导市场，因特朗普国会讲话没有透露刺激政策细 节 * 焦点转向美联储主席叶伦周五的讲话 * 美元缩减涨幅，此前触及七周高位 路透纽约/伦敦3月1日 - 金价周三扳回大部份跌幅，因美元缩减涨幅 ，黄金摆脱稍早美联储官员讲话令3月加息预期升温带来的压力。 纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，收紧政策的理据目前“说服力强 了许多”，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，“没有推迟(升息)的 必要。” 1912GMT，现货金 跌0.1%，报1,246.83美元，势将连续第三日 下跌。现货金在2月27日曾触及11月11日以来高点1,263.80美元。 美国期金 收跌0.3%，报1,250美元。 汤森路透数据显示，在美联储官员周二讲话后，市场预期美联储3月 升息的机率从约30%跳升至67.5%。 “黄金市场最初反应是被大举抛售。许多人对升息慨率大幅攀升感到 怀疑，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说，他指出，地缘 政治
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