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亚洲 | 2012年 4月 12日 星期四 06:26 BJT

《日本重要政经日程》--4月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月11日(三)

2350 - 3月货币供给

2350 - 资本流动数据

2350 - 3月国内企业物价指数(CGPI)

4月12日(四)

-- - 日本央行举行分行经理会议

-- - 政府公布经济月报

-- - 巴勒斯坦总统阿巴斯访日

0130 - 30年期日本公债标售

0530 - 冲绳电力(9511.T)副总裁Katsunari Ohmine记者会

企业消息:

0430 - 丰田汽车(7203.T)就面向日本市场的新款Lexus RX举行简报会

0430 - FamilyMart(8028.T)全年度财报

0600 - 索尼 (6758.T)新执行长平井一夫公布业务计画

0600 - Aeon Co(8267.T)全年度财报

0600 - Lawson(2651.T)全年度财报

0601 - Fast Retailing(9983.T)上半年度财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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