〔美国经济〕进一步放松的门槛仍然很高--FED洛克哈特(更新版)

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路透华盛顿4月11日电---美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周三指出,美国经济依然脆弱,但得见情况大幅恶化,联邦储备理事会(FED,美联储)才需推另一轮货币刺激政策.

"我对此刻考虑新一轮量化宽松稍有几分谨慎."洛克哈特在亚特兰大联储主办的一场会议间隙,对媒体简报称.

"我视其为应对经济走向出现相当戏剧性负面变化时的政策."洛克哈特表示.他今年在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权.

洛克哈特指出,就业报告显示美国3月新增12万个岗位颇令人失望,但不足以显示经济复苏脱离轨道.他仍预计美国今年国内生产总值(GDP)增长率可望为2.5%-3%.

"问题在于,开始收紧政策的时间是不是到了.我怀疑会不会是6月,"他说.美联储为维持长期利率于低档的所谓卖短买长(扭转操作,twist operation)操作,预定6月到期.

洛克哈特称,他不太担心能源价格将扰乱经济反弹.他并表示通胀也不构成太大疑虑,相当循着联储2%的目标.

有关欧洲方面,他表示金融困局加剧的威胁减弱,但并未完全消失.他称希腊债务交换协议为金融市场带来一些平静,但近来西班牙借款成本激升显示该区域的危机--及美国的关联风险--未结束.

"我认为还不能把欧洲相关的问题扩散风险剔除,"他说.(完)