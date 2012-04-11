〔美国个股〕美国司法部控告苹果及多家出版商操控电子书定价

路透华盛顿/旧金山4月11日电---针对美国政府控告苹果(AAPL.O)及多家出版商联手操控电子书价格,苹果、出版商Penguin及Macmillan决定抗告,但其他三家出版商同意进行和解,和解目的为降低电子书价格.

美国司法部指控,在苹果2010年初推出iPad,企图打破亚马逊低价策略主导电子书市场局面时,苹果与五家出版商恶意共谋抬高电子书价格.

司法部与其中三家出版商达成和解后,亚马逊(AMZN.O)与邦诺(Barnes & Noble)(BKS.N)将可恢复书籍折价,并且中止与苹果的"最惠国"合约.

亚马逊针对和解协议回应时表示,公司计划调降与旗下Kindle阅读器相关的书籍价格.

同意和解的出版商包括新闻集团(NWSA.O)的HarperCollins Publishers Inc、哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)旗下部门Simon & Schuster Inc、及Lagardere SCA(LAGA.PA)的Hachette Book Group.

Hachette与HarperCollins也与美国数州达成和解,同意支付5,100万美元,赔偿先前购买电子书的消费者.

Forrester Research的媒体分析师James McQuivey指出,即使没有司法部的和解协议,电子书价格原本就势必会下跌,因为出版商已在尝试以大幅折价刺激销售.

"基本上这会加速市场回归到亚马逊原已建立的低于10美元标准行情,"McQuivey称.