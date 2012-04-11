〔美国个股〕美国司法部控告苹果及多家出版商操控电子书定价

标题新闻：新西兰央行总裁惠勒称未来利率风险均衡，但最大风险是美国总统特朗普的保护主义
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿/旧金山4月11日电---针对美国政府控告苹果(AAPL.O)及多家出版商联手操控电子书价格,苹果、出版商Penguin及Macmillan决定抗告,但其他三家出版商同意进行和解,和解目的为降低电子书价格.
美国司法部指控,在苹果2010年初推出iPad,企图打破亚马逊低价策略主导电子书市场局面时,苹果与五家出版商恶意共谋抬高电子书价格.
司法部与其中三家出版商达成和解后,亚马逊(AMZN.O)与邦诺(Barnes & Noble)(BKS.N)将可恢复书籍折价,并且中止与苹果的"最惠国"合约.
亚马逊针对和解协议回应时表示,公司计划调降与旗下Kindle阅读器相关的书籍价格.
同意和解的出版商包括新闻集团(NWSA.O)的HarperCollins Publishers Inc、哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)旗下部门Simon & Schuster Inc、及Lagardere SCA(LAGA.PA)的Hachette Book Group.
Hachette与HarperCollins也与美国数州达成和解,同意支付5,100万美元,赔偿先前购买电子书的消费者.
Forrester Research的媒体分析师James McQuivey指出,即使没有司法部的和解协议,电子书价格原本就势必会下跌,因为出版商已在尝试以大幅折价刺激销售.
"基本上这会加速市场回归到亚马逊原已建立的低于10美元标准行情,"McQuivey称.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储官员讲话主导市场，因特朗普国会讲话没有透露刺激政策细 节 * 焦点转向美联储主席叶伦周五的讲话 * 美元缩减涨幅，此前触及七周高位 路透纽约/伦敦3月1日 - 金价周三扳回大部份跌幅，因美元缩减涨幅 ，黄金摆脱稍早美联储官员讲话令3月加息预期升温带来的压力。 纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，收紧政策的理据目前“说服力强 了许多”，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，“没有推迟(升息)的 必要。” 1912GMT，现货金 跌0.1%，报1,246.83美元，势将连续第三日 下跌。现货金在2月27日曾触及11月11日以来高点1,263.80美元。 美国期金 收跌0.3%，报1,250美元。 汤森路透数据显示，在美联储官员周二讲话后，市场预期美联储3月 升息的机率从约30%跳升至67.5%。 “黄金市场最初反应是被大举抛售。许多人对升息慨率大幅攀升感到 怀疑，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说，他指出，地缘 政治
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选