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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 07:21 BJT

〔表格〕韩国3月经季节调整的失业率降至3.4%

路透首尔4月12日电---韩国统计局周四公布的数据显示,韩国3月经季节调整的失业率为3.4%,2月为3.7%.

下表为韩国就业数据细目:

3月 2月

失业率(%) 3.4 3.7

^较上年同期增加就业岗位(千个) +419 +447

^未经季节调整.

注:3月就业岗位年增幅为2011年9月以来最低,且低于过去12个月平均增幅43.1万.(完)

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--编译 王冠中;审校 张明钧

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