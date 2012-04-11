〔东京汇市〕日圆盘初脱离高位,因市场风险偏好改善

2012GMT---日圆兑多种货币在亚洲市场盘初脱离数周高位,因欧洲央行委员发表安抚性讲话后,市场对西班牙的忧虑略有减轻.

美元/日圆JPY=报80.87日圆,自80.57附近的六周低点上涨.欧元/日圆EURJPY=R则自105.45升至106.01日圆.

欧元/美元EUR=亦爬高,触及一周高位1.3158美元,随后回落至1.3112.

欧洲央行执委科尔表示,市场对西班牙施加的压力并不合理,欧洲央行仍将买债计划作为一个选项[ID:nSB1482380],他的讲话提振欧元人气.

市场风险偏好全面改善,澳元/美元AUD=D4向1.0300美元反弹,脱离三个月低点1.0227.

市场短期关注焦点是美联储第二号人物副主席叶伦在2315GMT的讲话,随后澳洲将在0130GMT公布国内就业报告,意大利将在今日稍晚进行公债标售.(完)

--编译 郑茵;审校 龚芳

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