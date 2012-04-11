日韩经济指标预测--4月12日-4月19日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透4月12日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月9日当周----------------------------------
4月11日(三)
2300 韩国失业率 3月 -- 3.7%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超7,624
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超1,321
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +0.3% +0.6%
4月12日(四)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +9.1%
4月13日(五)
0100 韩国央行利率决定 4月 3.25% 3.25%
--------------------------------4月16日当周---------------------------------
4月15日(日)
0300 韩国出口(较上年同期) 3月修正值 +0.7% -1.4%
进口(较上年同期) +2.4% -1.2%
贸易收支(亿美元) -- 顺差23.3
2100 韩国出口物价 -- +2.1%
进口物价 3月 -- +5.2%
4月16日(一)
无重要数据公布
4月17日(二)
0430 日本工业生产(较前月) 2月修正值 -- -1.2%
产能利用率指数(较前月) -- +3.4%
0500 日本消费者信心指数 3月 -- 39.5
4月18日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 4月 -- 正2
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股市(亿日圆) -- --
2350 日本贸易收支(亿日圆) 3月 -- 顺差329
出口(较上年同期) -- -2.7%
进口(较上年同期) -- +9.2%
4月19日(四)
无重要数据公布(完)
--编译 郑茵;审校 龚芳
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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