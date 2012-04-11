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亚洲 | 2012年 4月 12日 星期四 06:48 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月11日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 61.33 +1.34 +2.23 2597024

搜狐 (SOHU.O) 50.94 +1.52 +3.08 925232

网易 (NTES.O) 57.55 +1.97 +3.54 490976

百度 (BIDU.O) 146.16 +1.74 +1.20 3961881

亚信科技 ASIA.O 12.04 +0.45 +3.88 321341

侨兴环球电话 XING.O 0.63 -0.03 -4.55 168057

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.79 +0.17 +1.16 996158

联电 (UMC.N) 2.45 +0.00 +0.00 523573

日月光 (ASX.N) 4.95 +0.11 +2.27 306428

矽品精密 (SPIL.O) 5.84 +0.11 +1.92 749575

和信超媒体 (GIGM.O) 1.27 +0.01 +0.79 37950

友达 (AUO.N) 4.87 +0.09 +1.88 409786

中华电信 (CHT.N) 30.41 +0.09 +0.30 133421

台湾国际航电 (GRMN.O) 44.91 +0.44 +0.99 536695

香港

中国移动 (CHL.N) 53.99 +0.60 +1.12 212604

中国联通 (CHU.N) 16.33 +0.01 +0.06 206233

中国电信 (CHA.N) 52.83 +0.60 +1.15 42015

中芯国际 (SMI.N) 2.62 +0.15 +6.07 46674

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.75 +0.06 +1.63 20166

(完)

--整理 张明钧

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