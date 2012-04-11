《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月11日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 61.33 +1.34 +2.23 2597024
搜狐 (SOHU.O) 50.94 +1.52 +3.08 925232
网易 (NTES.O) 57.55 +1.97 +3.54 490976
百度 (BIDU.O) 146.16 +1.74 +1.20 3961881
亚信科技 ASIA.O 12.04 +0.45 +3.88 321341
侨兴环球电话 XING.O 0.63 -0.03 -4.55 168057
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.79 +0.17 +1.16 996158
联电 (UMC.N) 2.45 +0.00 +0.00 523573
日月光 (ASX.N) 4.95 +0.11 +2.27 306428
矽品精密 (SPIL.O) 5.84 +0.11 +1.92 749575
和信超媒体 (GIGM.O) 1.27 +0.01 +0.79 37950
友达 (AUO.N) 4.87 +0.09 +1.88 409786
中华电信 (CHT.N) 30.41 +0.09 +0.30 133421
台湾国际航电 (GRMN.O) 44.91 +0.44 +0.99 536695
香港
中国移动 (CHL.N) 53.99 +0.60 +1.12 212604
中国联通 (CHU.N) 16.33 +0.01 +0.06 206233
中国电信 (CHA.N) 52.83 +0.60 +1.15 42015
中芯国际 (SMI.N) 2.62 +0.15 +6.07 46674
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.75 +0.06 +1.63 20166
(完)
--整理 张明钧
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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