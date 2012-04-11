《美国重要政经日程》--4月12日

标题新闻：新西兰央行总裁惠勒称未来利率风险均衡，但最大风险是美国总统特朗普的保护主义
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(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数;3月生产者物价指数.
1230 - 农业部公布一周出口销售报告.
1230 - 商务部公布2月国际贸易收支.
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率.
1430 - 能源资料协会(EIA)公布美国一周地下天然气库存.
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月及六个月期国库券,并宣布标售五年期通胀保值债券(TIPS).
1700 - 财政部标售30年期公债.
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 杜明霞
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
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--台湾....[TW/DIARYCN]
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* 美联储官员讲话主导市场，因特朗普国会讲话没有透露刺激政策细 节 * 焦点转向美联储主席叶伦周五的讲话 * 美元缩减涨幅，此前触及七周高位 路透纽约/伦敦3月1日 - 金价周三扳回大部份跌幅，因美元缩减涨幅 ，黄金摆脱稍早美联储官员讲话令3月加息预期升温带来的压力。 纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，收紧政策的理据目前“说服力强 了许多”，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，“没有推迟(升息)的 必要。” 1912GMT，现货金 跌0.1%，报1,246.83美元，势将连续第三日 下跌。现货金在2月27日曾触及11月11日以来高点1,263.80美元。 美国期金 收跌0.3%，报1,250美元。 汤森路透数据显示，在美联储官员周二讲话后，市场预期美联储3月 升息的机率从约30%跳升至67.5%。 “黄金市场最初反应是被大举抛售。许多人对升息慨率大幅攀升感到 怀疑，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说，他指出，地缘 政治
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