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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 07:04 BJT

《美国重要政经日程》--4月12日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数;3月生产者物价指数.

1230 - 农业部公布一周出口销售报告.

1230 - 商务部公布2月国际贸易收支.

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布美国一周地下天然气库存.

1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月及六个月期国库券,并宣布标售五年期通胀保值债券(TIPS).

1700 - 财政部标售30年期公债.

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 杜明霞

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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