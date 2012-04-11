〔伊朗情势〕伊朗将在会谈中提新建议,但不知是否针对铀浓缩活动

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透迪拜4月11日电---伊朗国家电视台报导指出,伊朗周六将在核会谈中提出新提案,但并不清楚伊朗是否愿如六大国所盼,针对其争议性的铀浓缩议题.
报导未具体说明伊朗将提出什么提案,一名西方外交人士说,他不相信那足以使西方加诸伊朗的制裁在短期内解除.西方怀疑伊朗可能在追求核武能力.
据伊朗英语电视台Press TV周三报导,"伊朗的代表们将带着新的提案参与谈判,我们希望(六大国)也将携建设性方案参加谈判."伊朗最高国家安全委员会负责人Saeed Jalili说.Jalili是伊朗首席核谈判代表.
Jalili表示伊朗"乐于就合作进行逐步的和成功的谈判",但"针对伊朗的威胁言论和压力从未产生效果".
先前与六国(安理会五个常任理事国外加德国)的几轮谈判之所以失败,一部分是因为伊朗拒谈其铀浓缩工作,仅提出贸易和安全合作的模糊提案.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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