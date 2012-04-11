〔伊朗情势〕伊朗将在会谈中提新建议,但不知是否针对铀浓缩活动

路透迪拜4月11日电---伊朗国家电视台报导指出,伊朗周六将在核会谈中提出新提案,但并不清楚伊朗是否愿如六大国所盼,针对其争议性的铀浓缩议题.

报导未具体说明伊朗将提出什么提案,一名西方外交人士说,他不相信那足以使西方加诸伊朗的制裁在短期内解除.西方怀疑伊朗可能在追求核武能力.

据伊朗英语电视台Press TV周三报导,"伊朗的代表们将带着新的提案参与谈判,我们希望(六大国)也将携建设性方案参加谈判."伊朗最高国家安全委员会负责人Saeed Jalili说.Jalili是伊朗首席核谈判代表.

Jalili表示伊朗"乐于就合作进行逐步的和成功的谈判",但"针对伊朗的威胁言论和压力从未产生效果".

先前与六国(安理会五个常任理事国外加德国)的几轮谈判之所以失败,一部分是因为伊朗拒谈其铀浓缩工作,仅提出贸易和安全合作的模糊提案.(完)