〔EIA库存周报〕美国上周原油库存连续第三周上升,油品库存下降

* 原油库存增加279万桶

* 馏分油库存减少400万桶

* 汽油库存下滑428万桶

* 炼厂产能利用率下降1.9个百分点至83.8%

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

04/06/12 较上周 较上年 04/06/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 365.9 6.6 10.5 365.2 2.8 5.9

馏分油 134.7 -0.5 -15.5 131.9 -4.0 -19.0

汽油 223.0 1.2 8.5 217.6 -4.3 8.0

取暖油 29.1 -1.2 -5.4 28.7 -2.0 -5.4

新配方(RFG)汽油 0.5 0.0 -0.7 0.6 0.0 -0.1

煤油型航空燃料 40.5 -0.3 -0.4 39.3 -0.9 -2.1

原油日加工量 14.3 -0.3 0.8 14.4 -0.4 0.3

炼厂产能利用率(%)83.8 -2.2 +3.3 83.8 -1.9 +2.4

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.3 +0.1 -0.8

路透纽约4月11日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,美国原油库存连续第三周上升,油品库存大降.

美国国内原油库存在4月6日止当周增加279万桶,因炼厂减少运作.使得三周库存增幅达到1,890万桶,创下2009年1月以来最大三周库存升幅.

路透调查分析师平均预估为增加210万桶.尽管原油进口日均减少125万桶至848万桶,录得1月以来最大降幅,但库存仍然增加.

炼厂产能利用率下滑1.9个百分点至83.8%,分析师预估为增加0.3个百分点.

"炼油业似乎已结束维修季,但利用率却再度回落,"纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff说."显然,产能利用率反映的是市场情况而非维修因素,精炼油品库存增幅将有限."

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货合约交割地库欣的原油库存增加292,000桶,至4,059万桶,是2011年5月以来最高水平.

包括取暖油及柴油在内的馏分油库存,减少了400万桶至1.3189亿桶.分析师预估为减少20万桶.过去四周平均馏分油需求减少较上年同期减少3.6%.

汽油库存减少428万桶至2.1764亿桶.分析师预估为减少130万桶.东岸库存下滑192万桶.该地区今夏或有三座炼厂关闭.而汽油需求较上年同期减少4%.

"原油库存增加的同时,汽油及馏分油库存也在减少,有可能使五年平均库存降低,"Strategic Energy Research and Capital LLC合伙人Mark Kellstron说.

分析师并指出,EIA上周原油库存增幅少于美国石油协会(API)周二公布的增加660万桶.这可能会给原油价格提供额外支撑.(完)