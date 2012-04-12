〔日本数据〕3月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上升0.6%,高于预估

纽约期市：ICE期棉下跌近1%，因纺织厂将3月合约展期至5月合约
路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
路透东京4月12日电---日本央行周四公布的数据显示,3月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上升0.6%,反映燃料和原物料成本持续上扬.
路透调查的预估中值为上升0.3%.
下表为初值数据细目,单位为百分比,括号内数据为分析师预估中值,先前数据可能有所修正:
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3月 2月 1月 3月指数
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年变动率 +0.6 (+0.3) +0.6 +0.5 105.3
月变动率 +0.6 (+0.3) +0.2 0.0 -
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--编译 张若琪;审校 戴素萍
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