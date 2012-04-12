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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 08:04 BJT

〔日本数据〕3月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上升0.6%,高于预估

路透东京4月12日电---日本央行周四公布的数据显示,3月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上升0.6%,反映燃料和原物料成本持续上扬.

路透调查的预估中值为上升0.3%.

下表为初值数据细目,单位为百分比,括号内数据为分析师预估中值,先前数据可能有所修正:

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3月 2月 1月 3月指数

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年变动率 +0.6 (+0.3) +0.6 +0.5 105.3

月变动率 +0.6 (+0.3) +0.2 0.0 -

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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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