全球外汇市场4月12日主要消息

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4月11日(三)

2315 - 美联储副主席叶伦在纽约大学货币市场从业人员协会(Money Marketeers of New York University)晚宴上发表演讲,题为"经济前景和货币政策"

2350 - 日本3月货币供给

2350 - 日本上周资本流动数据

2350 - 日本3月国内企业物价指数(CGPI)

4月12日(四)

-- - 日本央行举行分支机构负责人会议

-- - 政府公布经济月报

0130 - 澳洲3月就业人数及失业率

-- - 经济合作暨发展组织(OECD)经济部门发表有关整顿财政的经济政策报告

0530 - 法国3月消费者物价调和指数(HICP)

0645 - 法国2月经常帐收支

0730 - 瑞典3月通胀数据

0800 - 欧洲央行(ECB)发表月报

0800 - 挪威央行总裁奥尔森向挪威市政和普通员工联盟Fagforbundet发表讲话

0800 - 米兰举行"成长、改变、领导"会议.意大利财政经济部国库署署长格雷利(Vittorio Grilli)及意大利证交所执行长Raffaele Jerusalmi将致开幕词.接着举行圆桌讨论,出席者有经济部官员Andrea Montanino、银行协会ABI主任Giovanni Sabatini、雇主协会Confindustria的小型企业主席Vincenzo Boccia.

0830 - 英国2月贸易收支

0900 - 欧元区2月工业生产

1100 - 欧洲央行执委亚斯穆森在国际与欧洲事务学院(IIEA)发表午餐会主旨演讲,题为"稳定欧洲主权债券市场-欧洲央行扮演的角色"

1115 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利在经济发展中心就地区及全国经济形势发表演说

1230 - 美国3月生产者物价指数(PPI)

1230 - 美国4月7日当周初请失业金人数

1230 - 美国2月国际贸易收支

1300 - 葡萄牙议会讨论并投票表决欧盟预算纪律条约

1300 - 挪威央行总裁奥尔森向受邀请的外国大使馆代表发表演讲

1345 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特主持该联储银行与亚特兰大世界事务理事会联合主办的小组讨论会,会议主题为"为边境架设桥梁:加强美国和墨西哥之间的联系"

1400 - 纽约联邦储备银行副总裁Christine Cumming以及美国联邦储备理事会金融稳定局暨研究主管Nellie Liang参与第21届明斯基(Hyman P. Minsky)年会上的"金融改革提案进展及意涵"的小组讨论

1430 - 美国前总统柯林顿(Bill Clinton)发表演说

1500 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利为雪城大学麦斯威尔公民及公共事务学院的师生发表演讲,讲题为区域及全国经济情势

1500 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在布鲁金斯学会主办的IMF/世界银行春季会议前的活动中发表演讲,题为"抓住当前时刻:让思路跳脱危机本身"

1600 - 美国联邦存款保险公司(FDIC)代理主席在第21届明斯基(Hyman P. Minsky)年会午餐会上发表谈话

1630 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟在全国经济学家俱乐部午餐会上发表有关美国经济前景的讲话

1700 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在白熊湖商会发表演讲,主题为"关于美国前景的一些看法"

1800 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森参与第21届明斯基(Hyman P. Minsky)年会的"建立欧元区金融稳定"小组讨论

1835 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利参观访问医疗设备制造商Welch Allyn

1930 - 美国联邦储备理事会(FED)理事拉斯金(Sarah Bloom Raskin)在旧金山联邦储备银行主办的社区领导人餐会中发表演讲,主题为"经济情势".

2030 - 美国财政部负责金融机构事务的助理部长Cyrus Amir-Mokri在第21届明斯基(Hyman P. Minsky)年会上发表谈话

2030 - 美联储公布一周资产负债表

2350 - 日本央行公布3月12-13日货币政策会议记录.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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