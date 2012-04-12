〔突发新闻〕强震袭击墨西哥,未传出重大灾情(更新版)

纽约期市：ICE期棉下跌近1%，因纺织厂将3月合约展期至5月合约
路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
(新增细节及访谈内容)
路透墨西哥市4月11日电---墨西哥周三受到强震袭击,位于首都的大楼感受到摇晃,民众纷纷冲出办公室跑到街道上,不过目前尚未传出重大灾情.
墨西哥市市长Marcelo Ebrard在他的Twitter上表示,尚未有重大灾情的初步迹象,而首都的重要服务如地铁及国际机场等仍照常营运.
"我的浴室传出了嘎拉嘎拉的恐怖挤压声响,所有的东西都在晃动."住在墨西哥市近郊的Adela Arceo表示,她当时在家照顾两名幼童.
目前未传出伤亡报告.
美国地质调查局表示,这个规模7.0的地震袭击墨西哥西部省份Michoacan,震源深度为40.8英哩(65.6公里).
位于檀香山的太平洋海啸警报中心表示,并未发布海啸警报,但任职其中的海洋学家David Walsh称这起地震距离海岸不远,规模及深度均足以引发海啸.
这是墨西哥不到一个月来面临的第三起强震.3月20日强度7.4的地震导致西南部数以百计的大楼受损,且后续余震不断.(完)
--编译 张明钧;审校 沈以文
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