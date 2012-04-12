《全球主要国家债券发行预告》--4月12日-4月19日

路透4月12日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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4/12 意大利 20-30亿欧元 2015年5月1日到期的BTP债券,票息为2.50%
10-20亿欧元 (2015年11月1日到期的BTP债券,票息为3.0%;
2020年2月1日到期的BTP债券,票息为4.50%;
2023年8月1日到期的BTP债券,票息为4.75%)
4/12 1700 美国 30年期公债
4/12 英国 20亿英镑 2032年到期的债券,票息为4.25%
4/12 0130 日本 30年期公债
4/13 英国 国库券
4/16 1530 美国 13及26周期国库券
4/16 法国 BTF债券
4/17 西班牙 12及18个月期国库券
4/17 1530 美国 四周期国库券
4/17 0120 日本 一年期贴现国库券
4/17 0130 日本 五年期公债
4/18 0600 德国 50亿欧元 2014年3月14日到期的两年期Schatz债券,票息为0.25%
4/18 0120 日本 三个月期贴现国库券
4/19 法国 BTAN中期公债
4/19 法国 OATi通膨保值公债
4/19 1700 美国 五年期通膨保值债券(TIPS)
4/19 西班牙 Obligacion债券
4/19 英国 13.5亿英镑 2029年到期通膨保值公债,票息0.125%
4/19 日本 流动性供给标售
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 蔡美珍;审校 李爽
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