〔美国经济〕卖短买长操作结束不应视为收紧政策--FED副主席叶伦

纽约期市：ICE期棉下跌近1%，因纺织厂将3月合约展期至5月合约
路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
路透纽约4月11日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)副主席叶伦周三表示,如果联储的"卖短买长"(扭转操作,Operation Twist)一如预定在6月结束,她不会将此视为收紧货币政策.
* 叶伦:我们的资产购买迄今对金融情势带来有利的影响
* 叶伦:已采取多项重大举措来厘清我们的目标为何
* 叶伦:失业率下滑大都是因劳动市场情况改善,而不仅是求职者减少
* 叶伦:换汇额度在安抚市场参与者上扮演重要角色,目前不适合降低额度
* 叶伦:美联储仍很愿意采取任何必要行动来达成其政策目标
* 叶伦:如果如期在6月结束扭转操作,且未宣布进一步行动,将不会被视为政策紧缩
* 叶伦:有信心美联储拥有工具且已仔细考虑如何适时使用工具退出及紧缩政策(完)
路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
路透纽约2月15日 - 美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。
路透纽约/伦敦2月15日 - 金价周三因美元从高位回落而反弹，摆脱了稍早美国通胀和零售销售数据好于预期带来的压力，数据增强了美国近期升息的预期。