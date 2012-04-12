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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 08:59 BJT

〔美国经济〕卖短买长操作结束不应视为收紧政策--FED副主席叶伦

路透纽约4月11日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)副主席叶伦周三表示,如果联储的"卖短买长"(扭转操作,Operation Twist)一如预定在6月结束,她不会将此视为收紧货币政策.

* 叶伦:我们的资产购买迄今对金融情势带来有利的影响

* 叶伦:已采取多项重大举措来厘清我们的目标为何

* 叶伦:失业率下滑大都是因劳动市场情况改善,而不仅是求职者减少

* 叶伦:换汇额度在安抚市场参与者上扮演重要角色,目前不适合降低额度

* 叶伦:美联储仍很愿意采取任何必要行动来达成其政策目标

* 叶伦:如果如期在6月结束扭转操作,且未宣布进一步行动,将不会被视为政策紧缩

* 叶伦:有信心美联储拥有工具且已仔细考虑如何适时使用工具退出及紧缩政策(完)

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