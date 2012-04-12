〔美国经济〕卖短买长操作结束不应视为收紧政策--FED副主席叶伦

路透纽约4月11日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)副主席叶伦周三表示,如果联储的"卖短买长"(扭转操作,Operation Twist)一如预定在6月结束,她不会将此视为收紧货币政策.

* 叶伦:我们的资产购买迄今对金融情势带来有利的影响

* 叶伦:已采取多项重大举措来厘清我们的目标为何

* 叶伦:失业率下滑大都是因劳动市场情况改善,而不仅是求职者减少

* 叶伦:换汇额度在安抚市场参与者上扮演重要角色,目前不适合降低额度

* 叶伦:美联储仍很愿意采取任何必要行动来达成其政策目标

* 叶伦:如果如期在6月结束扭转操作,且未宣布进一步行动,将不会被视为政策紧缩