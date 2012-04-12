〔路透调查〕分析师预估加拿大央行至少一年内不会升息

纽约期市：ICE期棉下跌近1%，因纺织厂将3月合约展期至5月合约
路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
路透多伦多4月11日电---路透调查周三显示,加拿大上月虽出现就业聘雇大幅增长,且经济前景也更加乐观,但全球成长疑虑料将让加国央行至少一年内不会升息.
分析师预估中值显示,加拿大央行在2013年第二季之前不会升息.此项调查访问了40位分析师.升息的时间点以及升幅的预估中值25基点,均与2月时的路透调查相同.
受访者中仅有一位预估央行会降息.央行的政策利率隔拆利率已维持在1%将近两年.
没有分析师认为央行4月17日的政策会议会调整利率.
上周加拿大公布3月新增82,300个就业岗位,大大超出市场预期,且增幅是2008年9月以来最大.原先市场预估仅为新增10,000个就业岗位.
另外,加拿大央行本周公布的调查显示,加拿大企业信心升至两年以来最高水平,企业预计增聘更多雇员.
加上最近央行官员的声明趋于强硬,这些因素均引发传言称央行升息的时间点会比先前预期中的更早.
不过上周美国就业数据疲弱、来自中国的需求萎缩、以及欧债危机恶化等因素,导致有关全球成长疑虑重燃,令市场下滑.
路透调查中,仅有Capital Economics分析师预估央行会在今年降息,降幅料为25基点.2月调查时有五位分析师预估会降息.
在预估央行会升息的分析师中,2013年第三季利率预估中值为1.50%,2月调查时的预估值为1.25%.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
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