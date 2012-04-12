《新兴市场重要经济事件预告》--4月12日-4月19日

(除特别说明外,均为GMT时间)
4月12日(四)
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完在首尔会议上发表演讲.
雅加达--印尼央行理事会会议(0500).
印度孟买--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty在ET主办的思维领导力会议上发表主旨演讲,题为"让新兴企业能成长壮大"(0430).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
4月13日(五)
首尔--韩国央行宣布货币政策决议(0100).
新加坡--新加坡金管局公布半年度货币政策声明(0000).
阿克拉--加纳央行货币政策委员会会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议(0800).
4月14日(六)
哥伦比亚卡塔赫纳--第六届美洲峰会(至4月15日).
新德里--印度央行总裁苏巴拉奥主持"印度经济改革与发展:印度总理辛格的尝试"小组讨论会(1300).
4月16日(一)
墨西哥--2012年拉丁美洲世界经济论坛(至4月18日).
华盛顿--24国政府间集团(G24)全体委员会会议.
日内瓦--世界贸易组织最不发达国家小组委员会(0730).
首尔--韩国央行公布2012年经济前景修正报告(4月15日2300GMT)
4月17日(二)
马尼拉--东南亚国家联盟(ASEAN)高层经济官员会议(至4月21日).
印度孟买--印度央行宣布2012-13年度货币政策(0530).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报.
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至4月18日).
圣地亚哥--智利央行货币政策会议(2200).
4月18日(三)
华盛顿--24国政府间集团(G24)第99届代表大会(1300).
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最后一天).
墨西哥--2012年拉美世界经济论坛(最后一天).
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议.
墨西哥--20国集团(G20)及商界20国集团(B20)反腐败会议(至4月19日).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)货币与资本市场部财务顾问兼主管Jose Vinals就全球金融稳定报告(GFSR)举行新闻简布会(1300).
华盛顿--IMF财政论坛:就财政政策议题举行圆桌讨论会(2015).
4月19日(四)
华盛顿--20国集团(G20)代表及部长级会议(至4月20日).
墨西哥--G20贸易部长会议(至4月20日).
墨西哥--20国集团(G20)及商界20国集团(B20)反腐败会议(最后一天).
华盛顿--24国政府间集团(G24)第87届部长会议(2030).
华盛顿--世界银行行长佐利克举行记者会(1345).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德召开记者会(1245).
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议.
可伦坡--斯里兰卡央行召开货币政策会议.
华盛顿--欧盟执委会副主席雷恩(Olli Rehn)、波兰央行总裁Marek Belka、和加拿大财长费海提参加贝塔斯曼基金会"让经济复元:令就业和经济重新增长"的会议,讨论主题为"给我们一些信用额度:激活经济增长"(1830).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 龚芳;审校 杜明霞
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