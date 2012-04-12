《热点透视》低价Android手机乐飨新兴市场大饼,诺基亚苦挨闷棍

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧

路透纽约4月11日电---Android手机让诺基亚NOK1V.HE又挨了记闷棍.这家芬兰厂商在面临苹果(AAPL.O)iPhone绵密攻势的同时,日子又因为谷歌(GOOG.O)的Android手机作业系统而更加难过.低价Android手机甚至已经进犯诺基亚固有的新兴市场堡垒,造成该公司在4月11日发出获利预警.诺基亚信誓旦旦要东山再起,如今看来可能性更低了,就算实现也将距离原有目标更远.

尽管全球智能手机销售蒸蒸日上,诺基亚第一季智能手机出货量仅1,200万支,只及去年同期的一半.这样的下滑趋势很难在短期内打住.诺基亚把希望寄托在微软(MSFT.O)Windows Phone作业系统来刺激中高阶智能手机的销售.但是Android手机及iPhone上的应用程式要多上许多.因此诺基亚必须祭出更积极的订价策略才能吸引客户.

现在则又出现新的难题.诺基亚销售的手机中约有一半是中低价的功能手机(feature phone),这意味着在其规模和制造能力的辅助下,公司才能够维持住一个像样的财务表现.不幸的是,中低价功能手机市场如今逐渐饱和.因此Android手机现正对诺基亚在印度、中东、非洲及中国的销售构成压力.

微软的新版手机作业系统应该会在10月前后出炉,让人期待搭载新版作业系统的手机和平板电脑有较好的机会击败对手.但许多潜在客户现在就将开始等候并延后选购,特别是因诺基亚现有的智能手机近期出了一些状况.这也难怪诺基亚认为第二季手机事业的营业利润率将会和第一季的负3%一样、甚至更糟.尽管多位分析师认为诺基亚今年能够挤出一些获利,但若未来两季亏损,则2012全年恐以赤字收场.

在此同时,Android和iPhone的市场地位将会更形巩固,而这些竞争对手也不会乾坐枯等.苹果可能最快在夏末就会推出新版iPhone.

诺基亚首席执行官(CEO)艾洛普为何会如此豪赌、将整个公司的未来和微软作业系统绑在一起,如今看来事理至明.他已经没有时间了.艾洛普若想要松一口气,恐怕只有预定今年稍晚登场的新Windows相关产品销售强劲,才能够帮他一把了.(完)