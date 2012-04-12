《热点透视》重振意大利应更类似马拉松式的长期挑战,而非短期任务

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 张若琪

路透伦敦4月11日电---意大利总理蒙堤的艰辛显示导正意大利的困难.上周蒙堤被迫对盼望已久的就业改革做出妥协.市场可能因此有理由感到担心,因要提振意大利经济成长潜能还得采取许多其他改革.蒙堤的第一个挫折可能显示往后难题会愈来愈多.

因就业改革而严厉批评蒙堤并不公平,改革是应对意大利就业市场双重现象的公平举措.他的妥协,可能是技术官僚出身、无国会势力基础的非民选总理蒙堤所能做出的最大程度让步.

商业工会和中间偏左的民主政党反对改变,因那将使雇主更容易解雇员工.中间偏右政党目前希望修订惩罚和限制使用临时合约的安排.行业游说团体Confindustria也批评改革措施.通过进一步修正而减弱该计画的力道,将削弱蒙堤的地位,从而可能使未来的改革更为困难.

即便目前的折衷妥协在国会顺利过关,也不是部分人士原先冀望的妙方.疑虑之一在于留有太多法官裁量空间,法官仍保有命雇主让因"经济因素"而误遭资遣的员工复职的权限,尽管那样的案例可能有限制.

更重要的,蒙堤迄今的改革都未能解决劳工成本偏高及意大利劳动法复杂性的问题.意大利雇主得挑起该国福利制度的多数重担使得劳工成本偏高;而劳动法过于复杂也阻碍投资.

蒙堤至今尚未遭到市场惩罚.近几周来意大利公债收益率(殖利率)大幅攀升,但这主因西班牙的后续影响.意大利10年期公债收益率较西班牙可比公债低34个基点,和改革案宣布前差不多.

蒙堤的下个挑战将是公共部门支出的评估.理论上这将压低公共部门成本,让意大利可以降税,减少政治上繁文褥节,并提高竞争力.虽然短期内或无法期待公共部门会大幅缩减,但蒙堤需向市场证明他有一套可信的计画,能处理意大利效能不彰和太过庞大的公共部门问题,并刺激经济成长.(完)