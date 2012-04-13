〔台湾股市〕证所税利空出尽激励盘初上扬,电子及银行股走高

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透台北4月13日电---台湾股市周五盘初上涨0.93%,财政部周四晚间表示,将课征2013年的证券及期货交易所得税,消除掉干扰投资人的不确定性.
加权股价指数.TWII开高71.63点,至7,734.55,上日收平.
电子类股.TELI涨势居前,类股指数上涨1.21%,金融保险类指数.TFNI涨0.76%.
台币兑美元TWD=TP升值0.056台币,至29.494台币.
台股近期持续受到证所税是否开征所干扰,表现劣于区域股市.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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