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货币新闻 | 2012年 4月 13日 星期五 09:27 BJT

〔台湾股市〕证所税利空出尽激励盘初上扬,电子及银行股走高

路透台北4月13日电---台湾股市周五盘初上涨0.93%,财政部周四晚间表示,将课征2013年的证券及期货交易所得税,消除掉干扰投资人的不确定性.

加权股价指数.TWII开高71.63点,至7,734.55,上日收平.

电子类股.TELI涨势居前,类股指数上涨1.21%,金融保险类指数.TFNI涨0.76%.

台币兑美元TWD=TP升值0.056台币,至29.494台币.

台股近期持续受到证所税是否开征所干扰,表现劣于区域股市.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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