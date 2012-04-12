《热点透视》若苹果与出版商确有共谋串通,实属多此一举

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Reynolds Holding; 编译 蔡美珍

路透纽约4月11日电---如果苹果(AAPL.O)和一票出版商当年真的一起共谋串通,他们实在没必要这样做.美国司法当局指称,苹果与五家电子书出版商共谋抬高下载价格.但是这些业者所设计出的模式,即使不进行串通,也算得上合理,让出版商得到可能是它们继续存活的绝佳机会.

最近几年出版业生态丕变.批发销售,再让零售商定价的旧模式,在纸本印刷书籍及实体店铺时代运作顺利.但数位书籍问世让亚马逊(AMZN.O)等业者能够将电子书价格砍到一本9.99美元,提供相对廉价的内容,协助亚马逊的电子书阅读器Kindle更加普及.像这样的定价吃掉了出版商的利润.

苹果想出一个更好的方法.在2010年推出iPad之前,苹果提出一套所谓的代理商模式,根据这个模式,由出版商制定书籍的零售价格,而苹果享有30%折扣.这套计画也规定出版商不能以更便宜的价格卖给其他任何人.就像透过iTunes贩卖音乐的作法,苹果扮演一个销售代理商的角色,没有任何权力提供价格折扣.

这套模式似乎对出版商、零售商、甚至消费者都行得通--唯一的可能例外是亚马逊,它在电子书市场的独霸地位有所衰落.

而且表面上看起来,这个代理商模式没有任何违法之处.不过美国司法部指出,苹果和这些出版商串通抬高电子书价格,让消费者多花了数千万美元.监管当局提出证据称,这些出版商的执行长在纽约市曼哈顿的餐厅多次私下聚会,并指出,2010年1月时,这些出版商在短短三天内,就与苹果敲定几乎完全相同的协议.

如果证明属实,这些指控所呈现出的行为,正是反托拉斯法所禁止的秘密联手操控勾当.而当前作风强悍的美国司法部接连成功封杀好几宗交易,包括美国电话电报公司(T.N)计画收购T-Mobile USA的390亿美元大案子,气势正盛,会盯上这种作法,也不令人意外.

不过,比较奇怪的地方在于,如果真有合谋串通之事,这实在没有必要.这种新模式对出版商而言非常符合业务利益.而如果读者付费的价格稍微高出以前在电子书试验期的水准,至少这表示出版商可以赚到够多的钱好继续发行更多书.(完)