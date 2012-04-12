〔台湾财政〕证所税拟明年课征,法人采最低税负制个人分离课税--财政部

全球金市：金价转升，尽管美国数据强劲和叶伦暗示升息
路透纽约/伦敦2月15日 - 金价周三因美元从高位回落而反弹，摆脱了稍早美国通胀和零售销售数据好于预期带来的压力，数据增强了美国近期升息的预期。
路透台北4月12日电---台湾财政部周四公布证券交易所得税课征版本,对法人拟维持以最低税负制课征,门槛由200万台币下调为50万台币,税率由10%上调为12%.
财政部长刘忆如在记者会中并称,对个人则是拟采分离课税合并申报,门槛为300万台币,税率20%.
刘忆如表示,目标是希望从2013年度开始课征证券及期货交易所得税,2014年5月申报.
财政部先前已表示,将在台湾境内没有设立固定营业场所,也没有营业代理人的外资,排除在证所税课征对象以外.财政部也指出,将自明年度起开征证所税,也就是在2014年5月申报2013年度的证券交易所得.
台湾政府自2001年起财政渐趋困窘,根据财政部的统计,截至今年3月底为止,一年以上未偿债务余额达4兆8,735亿台币,较2002年的2兆8,494亿大增逾70%.
台股近期持续受到证所税是否开征所干扰,表现劣于区域股市.大盘加权股价指数.TWII今日微幅收高0.08%报7,662.92点.自上月底宣布优先讨论资本利得税以来,波段跌幅逾5%.(完)
--记者 董永年;审校 杨淑祯
路透纽约/伦敦2月15日 - 金价周三因美元从高位回落而反弹，摆脱了稍早美国通胀和零售销售数据好于预期带来的压力，数据增强了美国近期升息的预期。
* 消费者物价录得四年来最大增幅 * 美联储3月升息机率升高 * 高盛和摩根大通将升息时机预期提前 路透纽约2月15日 - 指标美债收益率周三升至两周半高位，此前发布 的数据显示，上月消费者物价急升，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美 联储)更加接近升息的预期。 劳工部称，1月消费者物价指数(CPI)跳升0.6%，12月时升0.3%。1月C PI升幅为2013年2月以来最大。 “CPI和核心CPI都比预期高，”D.A. Davidson固定收益交易副总裁 Mary Ann Hurley称。 商务部数据显示，上月零售销售增长0.4%，因家庭购买电子产品等一 系列商品。 指标10年期公债 价格尾盘下跌11/32，收益率报2.51%， 稍早收益率升至1月27日以来最高的2.52%。 “10年期收益率超过2.5%，带来了一些买盘，还有一些跨市场交易头 寸出脱，”加拿大帝国商业银行(CIBC)公债交易负责人Tom Tucci称。 T
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。