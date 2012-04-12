〔东北亚情势〕朝鲜官员称周四不太可能发射火箭--共同社

纽约期市：ICE期棉下跌近1%，因纺织厂将3月合约展期至5月合约
路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
路透东京4月12日电---日本共同社援引政府消息人士的话称,朝鲜(北韩)不太可能按计划在周四发射远程火箭,因天气状况不利.
共同社匿名引述一位政府消息人士的话称:"天气状况不好,也已经过了计划好的发射时间,所以大概不会发射了."
朝鲜曾表示,将在4月12日-16日择日发射一枚运载气象卫星的火箭,发射时间为当地时间上午7-12点(2200-0300GMT).(完)
--编译 程琳;审校 蔡美珍
路透2月15日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌近1%，因在下周迎来首个交割通知日前，纺织厂将3月合约展期至5月合约。
路透纽约2月15日 - 美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。
路透纽约/伦敦2月15日 - 金价周三因美元从高位回落而反弹，摆脱了稍早美国通胀和零售销售数据好于预期带来的压力，数据增强了美国近期升息的预期。