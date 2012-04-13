〔新债招标〕台湾鸿海五年无担债以1.43%定价,较市场预期差--标售文件

路透台北4月13日电---全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)周五在标售文件中表示,今年第二期五年期无担保公司债以1.43%定价,高于市场预期的1.35-1.40%区间.

该利率也较2月中标售的第一期1.34%得标利率跳升9个基点.本次发行总额为60亿台币,由群益金鼎证券取得主办券商资格.

鸿海在中华信评的评等为"twAA+".该公司董事会于日前决议,将发行不超过180亿台币的无担保公司债,目的为偿还短期负债.[ID:nST0445580](完)

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