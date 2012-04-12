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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 16:51 BJT

〔台湾央行〕共发行1,655亿台币存单,发行余额增加9.5亿

路透台北4月12日电---台湾央行周四公布,今日共发行1,655亿台币存单,相较存单到期金额1,645.50亿,存单发行余额增加9.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

15天期 0.87 931.0

30天期 0.87 586.0

91天期 0.93 96.0

182天期 1.05 42.0

台湾央行此前表示,将从4月2日起至13日,连续两周发行15天期存单,以调整农历年长假以来存单落点不均的问题.利率与30天期存单相同,为0.87%.[ID:nST0447818]

央行上日共发行4,514亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,310.6亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周三当日超额准备为负228亿台币,累计超额准备为负212亿台币,加计前期1%的超额准备为696亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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