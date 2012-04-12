〔台湾债市〕五年期101/1R殖利率收低,因交易商回补空单

路透台北4月12日电---台湾五年增额券101/1R发行前交易殖利率周四收低,因交易商在最后交易日回补空单.由于股市仍在近期低档区盘整,债市也仅能随势震荡,交易商多以当冲为主.

交易商指出,整条台债殖利率曲线中,短券如何变化要看央行,10年券要看邮局,长券端则由寿险业决定.在101/1R交割回归101/1后,殖利率该往哪个方向走,命运操在央行对短率的态度上.预估明日101/1殖利率区间仍在1.01-1.03%.

"今天就是回补空单,标完后,没什么人愿意做空."一证券商交易员称.

央行今日连续第四个交易日调升隔夜拆款代收利率,调幅为0.3个基点至0.436%.自3月底以来,累计调升幅度已达4.4个基点.

台湾股市周四收盘几无变动,交投谨慎,因投资者等待财政部今天稍后宣布股票交易资本利得税的细节.加权股价指数.TWII小升0.08%或6.25点,报7,662.92点.

美国公债价格周三回落,回吐前一日的多数涨幅,对欧洲陷入财政困境国家的担忧减弱以及财政部的新债供应令市场承压.指标10年期公债US10YT=RR尾盘下跌12/32,收益率报2.03%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1RA01101R=TWO -0.64 1.0151 1.0138-1.0210 349.0

10 101/5A01105=TWO -0.11 1.2749 1.2720-1.2749 4.5

针对台债后市,交易商指出,一方面要看央行要将短率拉到什么样的水准,此外,也要看油电价格与证所税课征变数均近尾声下,台股是否能够脱离近期低量盘整的格局.

"央行这次拉短率的速度与幅度都蛮大的,我们还是要看后续的变化."一证券商交易主管说.

另一证券商交易员则称,无论就季节性因素以及央行拉抬短率的动作,对债市中期而言都属偏空影响,不过也要看后续长券的标售结果,若实质买盘仍有消化资金的需求导致得标利率仍落在低档,殖利率要期待出现像样的反弹,大概都不容易.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2749

5 101/1 A01101=TWO 1.0169

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)