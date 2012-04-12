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货币新闻 | 2012年 4月 12日 星期四 16:05 BJT

〔台湾经济〕经济部拍版电价调涨方案高于台电方案,5月15日起实施

路透台北4月12日电---台湾经济部周四宣布电价调涨方案,其中住宅用电平均涨幅16.9%、工业用电涨幅35%、商业用电调涨30%,预计5月15日开始实施.

这较先前国营的台电公司提出的电价上涨方案高出许多.

经济部周一表示,台电公司提出电价上涨方案,使用高压/特高压电力的工业用电调幅约在二成至三成以上;商业用电涨幅约20%;住宅用电多数平均涨幅在0-10%左右.[ID:nST0450426](完)

--记者 张雅菁;撰写 高洁如;审校 杨淑祯

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