〔台湾汇市〕台币兑美元受亚币带动微幅收升,但外资操作无方向

路透台北4月12日电---台币兑美元TWD=TP周四微幅收升1.2分,受多数亚币走扬带动,台币今日偏强整理,但台股持续量缩震荡影响追价意愿,场上交投十分淡静,外资操作无明显方向.

在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,则见零星美元卖盘浮现,促美元/台币换汇点折幅加深,交易商推测,应与近日油电价格调涨有关,部分人士押注台湾央行对台币升值容忍程度可能放宽,以减轻蠢蠢欲动的通货膨胀压力.

不过,现汇市场中,台币升幅依旧有限,多数时间陷入极狭区间整理.接近收盘时,央行例行进场调节,促台币吐回约3.5分的涨幅;汇银人士预估,台币短线先在29.4-29.6元间整理,并等待市场更多消息指引.

"台币量能还是不够,外资没大进大出,区间做比较安心,"一位资深外汇交易人士表示.

台湾经济部周四宣布电价调涨方案,其中住宅用电平均涨幅16.9%,工业用电涨幅35%,商业用电30%,公告之后一个月实施,这较先前国营的台电公司提出的电价上涨方案高出许多.[ID:nST0511369]市场人士对此表示,将审慎观望调整后的扩散效应.

台湾股市周四收近平盘,仅微幅上扬0.08%,至7,662.92点,因市场等待财政部稍后宣布股票交易资本利得税细节;外资卖超74.47亿台币,已连续六日卖超,累计卖超金额为383.13亿.[ID:nST0511387]

新兴市场中,坡元SGD=周四上扬,此前有部分投资者下注该国央行料在本周政策会议上采取强硬立场;虽然多数新兴亚洲货币亦上涨,但市场在中国经济数据公布前保持警惕.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.550 29.562 29.410-29.565 29.565 5.18 5.84

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.514 29.528 29.500-29.530 29.500 2.26 3.13

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.030/-0.020

美元/台币六个月期 -0.215/-0.185 -0.200/-0.180

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