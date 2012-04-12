《台湾经济焦点》油电双涨引发通膨效应有限,强势汇率利剑将先出鞘

* 油电双涨不致造成普遍性物价上扬

* 央行提早于明年首季前升息的机会升高

* 改以偏强的汇价对抗输入型通膨

记者 高洁如

路透台北4月12日电---台湾油电价双涨升造成物价蠢动,央行近期持续引导银行间隔夜拆款利率缓步趋升,央行重启升息循环的苗头似乎已现.

不过,分析师指出,欧美经济复苏步履仍旧蹒跚,台湾经济成长乌云仍未散去,此次一次性的油电涨价不致扩散造成普遍性的物价上涨,引发通膨疑虑.

尽管他们普遍认为,央行二季度升息的可能性极低,但不能否认的是提早于明年首季前升息的机会正在提高,而央行也将维持偏强的汇价以抗输入型通膨.

"一方面来看,通膨有上升的倾向;但另一方面你看到的是,外部的需求还是很疲弱...通膨虽然走升但还不算太高,央行还不致因为通膨的因素急着升息."渣打银行经济学家符铭财说.

台湾2月起调涨天然气、瓦斯费后,油价在4月起调升约一成,电价调涨则在5月15日起开始实施,其中住宅用电平均涨幅16.9%、工业用电涨幅35%、商业用电调涨30%.

根据主计总处的预估,若油、电价各涨一成,对全年CPI年增率的贡献度达0.713个百分点[ID:nST0504167]而多家金融机构预估,油电价上涨将拉抬台湾今年CPI上看1.6-2.0%的水位,但比起亚洲邻国仍旧偏低.

台湾央行总裁彭淮南近日则对本地媒体重申,"今年的CPI会在2%以下."

"我认为这对物价的传导效应有限,因为目前经济复苏的脚步走得还不稳.目前薪资的成长也只有在1%左右,比较值得疑虑的是通膨的上升对于内需的冲击."星展银行分析师马铁英说.

台湾央行前次升息环是在2010年6月至2011年6月,其间共升息五次,每次幅度均是0.125个百分点.2010年经济成长率是10.72%,当年的CPI年增率为0.96%.2011年的经济成长率则放缓至4.04%,CPI为1.42%.

去年第三季后,央行一直维持利率不变.目前重贴现率维持在1.875%.

**一次性的涨价效应**

监于油电价格调涨,美林美银证券将今年CPI预估由1.6%调升至1.9%,但美林证券表示,台湾的CPI年增率仍然是亚洲新兴国家中最低的.而在央行的货币政策方向上,油电上涨造成CPI年增率上扬是一次性的效应,因它并非需求提升所推动,因此并无需祭出积极的货币政策,而是应积极的防堵二次的民生用电/水的价格上扬.

马铁英也表示,台湾的核心CPI年增率若以OECD标准的扣除所有食物和能源,台湾目前仍处在低档水位(0.3%),并且目前还是一个下降的趋势,尚未看到见底反弹的迹象.这个指标会落后景气反映两季左右,尤其是去年第三、四季台湾经济连两季负成长,已陷入技术性的衰退.

马铁英预估,今年CPI将由原来预估的1.0%调高至1.4%,而今年经济成长率也仅有2.9%.她进一步表示,台湾的出口表现并不好,至今复苏的脚步并不强,尤其是与新加坡和韩国相比相当逊色.

"我认为央行至少要看到GDP连续二季以上的成长4%,有了持续稳固的复苏基础之后,才会考虑升息."她说.她认为台湾央行明年首季才会升息半码.

凯基投顾分析师蔡耀德则表示说,虽然今年第四季央行有将利率调升半码的可能,但比起来还是明年第一季的时机还是最为恰当.

"毕竟当经济成长率可能还在3%而已的低度成长时升息,还是没有很舒服的,"蔡耀德说.多数金融机构对台湾今年经济成长率预估均较官方的3.85%为悲观,多数在2.5-3.5%之间.

台湾官方估计,今年全年的经济成长率为3.85%,自上年的4.04%再走弱;CPI年增率则由上年的1.42%走升至1.46%,但此预估尚未加入油电涨价的效应.

**微调市场利率和维持偏强汇率**

台湾央行自3月26日起积极引导隔拆利率走升.至上日为止,近三周银行间隔夜拆款加权平均利率已由0.399%逐步攀升至0.457%,频创三年多来的高位.2009年1月6日隔夜拆款利率水位在0.477%.台湾短率报导请见<TWMMT/CN>

"4月起银行间的拆款利率莫名其妙上五六点,引发市场一阵恐慌,感觉央行就要升息了.但我们的解读不是这样,"花旗集团首席经济学家郑贞茂说.他仍认为央行至今年底重贴现率都会维持不变在1.875%.

他进一步解释,台湾央行行透过官股银行的操作把银行间隔拆的收盘利率拉高,这会间接反映在银行贷款的成本上,对资金需求有抑制的效果.但以目前通膨率看涨的情况而言,某种程度来说,这也是央行对市场刻意释放的讯息,暗指货币政策可能有收紧的倾向.

巴克莱亚洲资深区域经济师梁伟豪则表示,台湾第一季的经济仍将面临衰退,因此中央银行将维持利率不变至今年底,以支持经济复苏.

"利率不变的情况下,偏强的台币汇率将可以抵抗进口物价推升造成成本上扬,"因此,梁伟豪预估,未来一年台湾央行将维持台币/美元汇价持续走升至27.5.目前台币兑美元约在29.5上下波动.

台币兑美元TWD=TP今年以来共升值2.46%,明显大于韩元0.7%的涨幅;但却低于坡元SGD=3.03%、印度卢比INR=IN3.28%、马币MYR=3.39%的升幅.(完)