〔台湾货币市场〕短率稳中透升,整体资金仍相对宽裕

* 央行连续四日调高拆代收利率至0.436%

* 资金相对仍宽裕

记者 高洁如

路透台北4月11日电---台湾银行间短期利率周四稳中带升,央行本周连续四次调高了委托银行代收隔拆利率至0.436%,隔夜拆款利率持续攀升.但目前为止,短率曲线后端尚未同步攀高,因资金仍然不算太少.

台湾央行自3月26日起明显积极调高委托银行代收隔夜资金利率,累计至今共已调高4.1个基点.资金调度人士表示,目前为止央行吸收游资,以及短率走升的动作还没有传导到曲线的后端,主要还是因为提存期中市场的资金还是很多,而央行也不算完全的把游资吸收殆尽.

"目前拉隔拆利率对长线还是只有心理作用而已,"一本地票券商交易员称.

另一银行业交易员表示,由于央行开出15天期的存单,月底之前到期的存单金额还是不少,因此可以不必太担心积数不足,操作余裕增加.

本地时间16:13,一周(2-7天)拆款区间在0.44-0.71%,上日区间在0.43-0.71%.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.450%,上日在0.457%;区间在0.343-0.70%,上日在0.34-0.7%.

**短票成交利率持平**

短票方面,交易商指出,今日市场平稳,利率不变.不过,近期中油和台电的短票发行量高,明日交割,让各票券商在周四午后就积极寻找买主.而也因为资金非常充足,预框(预定成交)的额度也大致都能完成周末发行量的八成以上.

累计中油和台电明日将交割的短票发行量达110余亿台币.

今日银行间30天短票利率主要成交在0.85%,较短天期成交在0.84%,与上日相同.

今日央行存单到期金额1,645.5亿台币,发行金额1,655亿台币.[TW/MMTCN]周五存单到期量为5,089.8亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为负228亿台币;累计超额准备为负212亿台币,加计前期1%的超额准备为696亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率几无变动,盘初见投信因应公债交割而预先赎回,不过随即又有寿险端等余钱流入市场,整体市场尚称平稳.

资金调度人士表示,本次交割公债由银行拿下多数筹码,目前银行体系资金充裕,券商也多预先准备,加之明日有多达5,089.8亿台币的到期存单挹注市场,预期应可平稳度过.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.

央行101/1R期公债周五交割,金额为400亿台币,各行业的得标比重方面,银行业为61.75%、证券业28.50%、寿险业5.00%、票券业4.75%.[ID:nST0450914]

另外,明日有土地银行金融债交割,金额为21亿台币,因金额较小料对市场影响有限.(完)